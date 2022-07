El Real Madrid da por cerrado su centro del campo: 'no' a Jorge Mendes por Bernardo Silva

Desde L'Équipe se reveló recientemente que Jorge Mendes está buscando equipo a Bernardo Silva y que así habría llegado el ofrecimiento al Real Madrid. El centrocampista es uno de los mejores en su posición, pero desde el club de Concha Espina no valoran su incorporación en estos momentos.

La cuota de centrocampistas está completa en el equipo merengue. Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni y Dani Ceballos tienen hueco en estos momentos para la temporada 2022/2023. Sobre el último, el utrerano, es acerca del único que puede haber alguna duda sobre su continuidad, aunque Ancelotti cuenta con él para el nuevo curso.

Cupo de jugadores para la medular completo y, por ende, sin sitio para un Bernardo Silva que sí interesa al Fútbol Club Barcelona. En el Camp Nou recibirían con los brazos abiertos al internacional portugués, pero, de momento, en el Barça deben hacer hueco para los jugadores que ya han sido fichados y que tienen que ser inscritos.

Cupo completo

Con un centro del campo de presente y futuro, en el Real Madrid esperan ver cómo se desarrolla esta nueva temporada 2022/2023. Jugadores como Modric o Kroos decidirán después si alargan una campaña más su estancia en el Santiago Bernabéu o no. Llegado este momento, se podrán estudiar o no otras incorporaciones. Pero ahora no se da este escenario.

De hecho, la apuesta del año del Real Madrid para su medular es Aurélien Tchouaméni. El futbolista francés es junto a Antonio Rüdiger la cara nueva de la plantilla blanca para el curso que está a punto de comenzar. Un jugador que ya comienza a dejar detalles de su calidad, aunque tiene cosas que pulir, y que se presenta como el mediocentro que peleará por un puesto en el once titular con Casemiro.

Si este verano se cerró la llegada de Tchouaméni, el pasado fue Camavinga el protagonista. El jovencísimo centrocampista cayó de pie en el Santiago Bernabéu, además de en el vestuario y entre el cuerpo técnico. Y antes que los franceses fue el turno de un Fede Valverde que ya se ha consagrado.

La gran incógnita puede representarla Dani Ceballos. El utrerano acaba contrato en 2023 y su falta de minutos le ha colocado por momentos en la rampa de salida. En el Real Madrid cuentan con él. Y sobre todo es Ancelotti el que está fascinado con la visión de juego y calidad técnica del ex del Betis. Él tiene la última palabra. Si sabe que va a ser importante durante la nueva campaña, no dudará ni un segundo en quedarse más allá del próximo 1 de septiembre.

Estos nombres unidos a los de los tres veteranos, la ya histórica 'CMK' provocan que el ofrecimiento de Jorge Mendes haya sido rechazado. Para el Real Madrid, Bernardo Silva no es una opción en estos momentos. Y esto teniendo en cuenta que, además, el Manchester City también tendría algo que decir.

Para Pep Guardiola, Bernardo Silva es innegociable. Pero es la entidad de Mánchester la que vende y compra. Si es por el de Sampedor, el portugués no debe moverse del Etihad Stadium. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa, más cuando se atiende al mercado de fichajes. Así que en el City no quieren sorpresas y ya tienen en la agenda a Lucas Paquetá, del Olympique de Lyon, ante un posible adiós del luso.

