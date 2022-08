El 'caso Reinier' se atasca en el Real Madrid: empieza la cuenta atrás para poder resolver su futuro

Reinier Jesús sigue madurando la decisión clave sobre su futuro. A sus 20 años, todavía tiene una larga trayectoria por delante y sueña con convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. A poder ser en el Real Madrid, el club que apostó por él cuando era un niño, más de lo que lo sigue siendo, y despuntaba en las filas del Flamengo.

El brasileño no quiso dejar pasar la oportunidad de subirse al tren del mejor equipo del mundo y apostó por su llegada a España. Sin embargo, tenía que esperar para encontrar un hueco en la primera plantilla, momento que no ha llegado. Primero pisó el Castilla y dejó algunos destellos y después ha encadenado varios años de frustración y ostracismo. El 'Erasmus' realizado en Dortmund no ha sido la experiencia soñada.

Ahora que ya ha regresado de su estancia nefasta en el Borussia, tiene que decidir con mucho cuidado dónde estará su próxima aventura. Hallar un club que le pueda garantizar oportunidades y minutos para poder brillar y demostrar todo el talento que lleva dentro y que le convirtió en una de las mayores promesas del fútbol brasileño en los últimos años. Ofertas no le faltan, pero repetir otra vez el error ya cometido podría ser un paso en falso que marcase para siempre su carrera deportiva.

[El éxodo del Castilla, los mirlos del Real Madrid se esparcen por Primera y Segunda: Miguel, Blanco...]

El Real Madrid no se cierra ninguna puerta en el caso de Reinier. Está abierto tanto a una venta como a una salida. El fútbol y los negocios ofrecen mil y una maneras para intentar recuperar a Reinier en el caso de que la rompa. Sin embargo, tienen claro que hay que tomar una buena decisión en cuestión de días porque, aunque queda mercado, los equipos empiezan ya las competiciones ligueras y eso hace más complicado que los entrenadores quieren abrir las puertas de sus vestuarios.

Reinier Jesús durante un entrenamiento junto a Toni Kroos Real Madrid

El limbo de Reinier

El mes de agosto ya está aquí y con él empiezan a llegar las prisas en el mercado de fichajes. Tanto para aquellos clubes que buscan terminar de dar forma a sus plantillas con nuevas llegadas como los que necesitan soltar lastre y cerrar las ventas necesarias para eliminar el overbooking y cuadrar las cuentas.

[Marvin Park, cerca de Las Palmas: el Real Madrid prepara más salidas importantes en el Castilla]

Y en el Real Madrid saben que empieza la cuenta atrás para resolver el futuro de un jugador como Reinier, algo que esperaban tener resuelto hace ya un tiempo. Muchos han sido los clubes que han mostrado su interés por el jugador, pero de momento no ha habido negociaciones reales con ninguno de ellos.

El club blanco es partidario de que continúe en España. Y ahí ya han sonado posibles candidatos como el Real Valladolid o el Granada. El club que ahora preside Ronaldo Nazario ha sido vinculado con varios jugadores o exjugadores blancos como fue el caso de Marcelo. Está haciendo fichajes ambiciosos y las lógicas buenas relaciones entre el brasileño y el Real Madrid facilitan que la operación pueda resolverse en poco tiempo. Sin embargo, conjunto andaluz también sería otra buena opción para un Reinier que en España podría demostrar todo su talento y toda su calidad.

[La puja por Benjamin Sesko: el Real Madrid sigue al delantero que desata una batalla en Europa]

Fuera de nuestras fronteras, los clubes que más se han acercado al centrocampista de solo 20 años han sido el Torino en Italia y el Benfica en Portugal. Dos destinos muy diferentes en los que Reinier podría intentar relanzar su carrera. La opción de Portugal podría ser la mejor debido a que se trata del club más grande que ha llamado a su puerta, de un país en el que conoce el idioma y de que podría estar también cerca de España y de la capital. Pero de momento, no hay nada cerca de resolverse.

Reinier Jesus Jorge Pacheco

La soledad de Reinier

Mientras medita una decisión que puede ser clave para su futuro, Reinier Jesús está atravesando por una etapa complicada. Ahora mismo siente una especie de soledad extraña para un jugador profesional y de élite. Empezó la pretemporada entrenando en el Real Madrid junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, esa situación duró poco.

[Vinicius: "Ancelotti trata a todos los jugadores como si fuéramos sus hijos"]

Cuando los blancos hicieron la maleta para seguir su preparación en Estados Unidos, Reinier no viajó con el grupo. Se quedó en la capital para resolver el asunto de su futuro. Ahora, todos ya han regresado y ni Reinier ha resuelto la papeleta de su siguiente paso ni se ha reincorporado al trabajo con los demás.

Reinier se entrena en solitario a la espera de encontrar el camino con el que resolver esta situación tan extraña. Sí utiliza las instalaciones del conjunto blanco y se ejercita con miembros del club, pero también lleva a cabo una preparación personal fuera de Valdebebas. Y todo a la espera de que por fin aparezca el club que cambie su destino y que ponga fin a esta situación tan complicada para él.

Durante este tiempo ha recibido el apoyo de su familia y de sus amigos. Pero en especial de uno, Vinicius Junior. Con él comparte su amor por el Flamengo y por Brasil. Además, 'Vini' le puede enseñar lo difícil que es triunfar en el Real Madrid y que con trabajo y paciencia, todo puede terminar llegando.

Sigue los temas que te interesan