Reinier Jesús se baja del 'sueño americano': se queda en Madrid para poder aclarar su futuro

El Real Madrid ya ha puesto rumbo a Estados Unidos donde hará la segunda parte de su pretemporada. Después de unos primeros entrenamientos en la capital de España, el club blanco tenía previsto cruzar el Atlántico en uno de sus viajes de verano más habituales. El conjunto madridista ha tomado ese avisón en torno a las 15:00 horas de la tarde.

La expedición blanca ha viajado con 28 futbolistas y con dos bajas, una definitiva y otra temporal. La definitiva es la de Reinier Jesús y la temporal es la de Borja Mayoral. En el caso del futbolista brasileño, el motivo de su no presencia en la gira americana es que tiene que resolver todavía su futuro.

Tanto el Real Madrid como el exjugador del Borussia Dortmund se han puesto de acuerdo en sus conversaciones y han llegado a un punto en común: lo mejor es quedarse en la capital para poder resolver su futuro. Es momento de tomar las decisiones oportunas con un jugador que sigue siendo muy joven y que apuntaba muy alto cuando deslumbró en Brasil y cuando se convirtió en objeto de deseo de los grandes de toda Europa.

[El nuevo 'Take' Kubo tras salir del Real Madrid: "Quiero dar la mejor versión de mí mismo"]

¡Nuestros convocados para la gira por Estados Unidos!#RMInTheUSA pic.twitter.com/WqGKwcGXat — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 19, 2022

A sus 20 años, todavía no ha demostrado su mejor versión en Europa, pero tanto él como su entorno siguen confiando en ello. Ahora, todos debaten sobre si lo mejor es salir definitivamente del Real Madrid o buscar una nueva cesión que le ofrezca los minutos que no ha tenido durante su terrible estancia en el Borussia Dortmund.

El Real Madrid disputará tres amistosos en tierra americanas, el primero de ellos un Clásico contra el Barça, pero Reinier no estará en ninguno de ellos. Es uno de los descartes más claros de Carlo Ancelotti y por ello ha preferido continuar en Madrid, entrenando y trabajando en solitario, pero en las instalaciones del conjunto madridista.

[Benzema, la obsesión de Lewandowski: un pichichi en juego y un Balón de Oro con sabor a Real Madrid]

Reinier tendrá una rutina de trabajo que estará supervisada por varios miembros del cuerpo técnico de Ancelotti y de Antonio Pintus. Además, realizará diferentes ejercicios en su propia residencia. El objetivo de este plan es que, aunque esté fuera del grupo, no pierda unas semanas que son claves para los futbolistas ya que construyen buena parte de su depósito y su resistencia para el resto del curso. A ninguna de las partes le interesa que el brasileño no haga pretemporada porque será más complicado buscar una salida. Por eso, intentarán que no baje el ritmo y continúe centrado en alcanzar su mejor tono físico.

Las opciones de Reinier

Ahora, tanto directivos del club como sus agentes trabajan para intentar encontrar cuál es la mejor solución para su futuro. Varios equipos son los que ya han llamado a su puerta, aunque quien más insistentemente lo ha hecho ha sido el Valladolid. Su dueño, Ronaldo Nazario, guarda una impecable relación con el Real Madrid y es brasileño también como Reinier. Nadie mejor para avalar la llegada del joven talento salido de la factoría del Flamengo.

[Fede Valverde sigue el método Ancelotti: su disparo no deja de mejorar en el Real Madrid]

Los pucelanos cuentan con ventaja en la carrera por llevarse al jugador en su proyecto para ascender a Primera División. Sin embargo, no es el único club interesado. El Torino, desde Italia, también está siguiendo la pista del joven mediapunta y ven con buenos ojos la llegada de un jugador de su talento para completar su línea atacante.

Reinier Jesús frente a Fede Valverde en un entrenamiento Real Madrid

La intención del conjunto blanco se acerca a la de encontrar una nueva cesión, pero que esta vez sí le dé los minutos que tanto necesita para explotar. Una situación que no ha encontrado en Alemania y que tanto le ha lastrado. Las sensaciones que ha dejado durante estos días en Valdebebas han sido muy buenas, ya que en el cuerpo técnico han valorado muy positivamente su estado físico teniendo en cuenta los pocos minutos de los que ha gozado en la Bundesliga.

En el club saben que Reinier sigue contando con un gran cartel en Europa y por eso esperan más llamadas de clubes importantes. No hay intención de precipitarse porque es de vital importancia para la progresión de la promesa brasileña poder acertar con la siguiente tecla a pulsar.

Reinier no es el único jugador que no ha viajado a Estados Unidos. Tampoco lo ha hecho Borja Mayoral, quien se espera que lo haga en los próximos días ya que ha tenido problemas con su pauta de vacunación contra la Covid-19 y tendrá que esperar hasta cumplir el plazo necesario después de haber recibido su última dosis recientemente antes de entrar en territorio estadounidense.

Sigue los temas que te interesan