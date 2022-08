El salario de Mariano Díaz sigue siendo un traba para su salida del Real Madrid

El Real Madrid tiene ya solo dos delanteros centro en la plantilla, pero eso no quiere decir que el segundo no vaya a salir. El futuro de Mariano Díaz sigue siendo una incógnita tras la salida de Borja Mayoral. Existe interés por parte de varios equipos, pero ninguno que pueda igualar el salario que tiene en la entidad merengue. El Celta, que solo cuenta con Iago Aspas en esta posición por el momento, no puede alcanzar esta petición. Aún así, todavía existe la vía de la rescisión de contrato.

Aunque Carlo Ancelotti dijo que "la plantilla está cerrada", todo podría cambiar si este jugador con el cartel de transferible se marcha. También si el club se siente con confianza para hacer un movimiento para sustituirle. La presencia de Eden Hazard, Rodrygo Goes y Marco Asensio en la plantilla, ya que este último agotará su año de contrato también, tiene al italiano satisfecho en ese sentido. La entidad no quiere hacer ninguna contratación que pueda suponer un nuevo caso como el de Luka Jovic o el propio Mariano.

Ancelotti no cuenta con él por segundo año seguido y el club hace tiempo que decidió que lo mejor era desprenderse del delantero. Pero el propio Mariano ha rechazado varias propuestas a lo largo de los años. Ahora, que le quedan unos cinco millones de euros por cobrar del club, tampoco acepta una cesión pagando parte del salario el Real Madrid. No acepta una solución por la vía Jovic, ya que quiere jugar de blanco. Solo el convencimiento mutuo mediante una rescisión podría desencallar este barco estancado.

Mariano Díaz durante El Clásico de Las Vegas. Real Madrid

Se vuelve a intentar este verano, pero se asume su dificultad. Por eso también se ha dado luz verde a la operación de Mayoral, ya que en ningún caso se iban a quedar él y Mariano juntos. El puesto de tercer delantero está reservado para Juanmi Latasa, que irá a caballo entre el Castilla y el primer equipo. Hace semanas recibió la llamada de varios equipos de Primera y Segunda División, pero el Real Madrid frenó en seco su salida.

Un año más el 'marrón', sobre todo ahora tras su año de Balón de Oro, que supone sustituir a Karim Benzema supone un problema para la entidad blanca. Para esta posición se contaba con Kylian Mbappé, pero el 'no' dramático del delantero francés lo arruinó todo. Para entonces Erling Haaland ya era jugador del Manchester City, aunque el Madrid no quería ya alguien que le peleara el sitio al francés. También hay en el mercado varias opciones experimentadas. Parece difícil que lleguen.

En las pasadas temporadas Mariano también estaba en la casilla de salida, pero, a pesar de tener las puertas abiertas para marcharse del Real Madrid, el hispano-dominicano siempre ha preferido quedarse en la capital sabiendo que iba a disfrutar de pocos minutos antes que irse a otro club en busca de nuevas oportunidades. En su último año de contrato esa sigue siendo la prioridad de este jugador. El canterano tiene en su mano facilitar esta salida tras una etapa de extraña actitud.

