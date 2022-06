El futuro de Dani Ceballos se enquista: el Real Madrid no hará 'regalos' a pesar de los problemas del Betis

El Real Madrid tiene muy avanzados los deberes para este próximo verano. Los fichajes de Aurélien Tchouameni y de Antonio Rüdiger han dejado el capítulo de las llegadas casi cerrado. Solo falta perfilar las decisiones que se vayan a tomar con la delantera y con los laterales. Sin embargo, a partir de ahora serán las salidas las que terminen marcando el rumbo del conjunto madridista en la ventana estival de movimientos.

Hay un nombre sobre el que ahora mismo reina una especial incertidumbre. Se trata de Dani Ceballos. El jugador andaluz está en una especie de limbo. No tiene colgado el cartel de transferible absoluto como sí pueden tenerlo otros como Mariano con los que el club no cuenta. Sin embargo, es una evidencia que el mediocentro no ha sido importante este curso para Ancelotti, aunque al final han sabido entenderse.

Una lesión de tobillo muy grave producida en los últimos Juegos Olímpicos con la Selección le dejó fuera durante toda la primera parte de la temporada. Muchos meses en el dique seco que le hicieron perder el poco protagonismo que iba a tener en el equipo. Sin embargo, su buena relación con Ancelotti propició que terminara encontrando un hueco para tener algunas apariciones prestigio. La última incluso en la final de la Champions contra el Liverpool.

[Benzema marca el camino de la planificación del Real Madrid para la delantera]

Ceballos no es un jugador importante para el Real Madrid y no lo va a ser salvo giro drástico de los acontecimientos. Pero a la vez es una pieza que no incomoda en el vestuario y que Ancelotti mantendría con gusto. Él necesita minutos y por eso quiere una solución que le devuelva al césped, sea donde sea. El problema es que la opción más factible para él, un regreso al Betis, se ha complicado mucho por la mala situación económica de los verdiblancos.

Dani Ceballos, con el Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El Madrid no hará regalos

En los últimos días han circulado varias informaciones salidas desde Sevilla alrededor de lo que el Real Betis estaría dispuesto a ofrecer a los blancos por el fichaje de Dani Ceballos. Es un secreto a voces que el conjunto andaluz es la opción preferida del utrerano en caso de abandonar la 'Casa Blanca'.

Después de haber pasado dos temporadas cedido en el Arsenal durante su estancia en la capital de España, el centrocampista quiere ahora un lugar de confianza para recuperar su fútbol y volver a tener minutos. Su deseo es volver a convertirse en uno de los mejores futbolistas del panorama nacional como ya lo consiguió en el Benito Villamarín y apurar sus opciones de ser llamado por Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar en 2022.

El problema es que el Betis no atraviesa su mejor momento económico y desde la capital hispalense se ha comentado que podrían llegar ofertas hasta el Santiago Bernabéu que estarían entre los 3 y los 5 millones de euros. Una cantidad irrisoria para el Real Madrid teniendo en cuenta la situación actual del mercado y el talento de un jugador joven como Dani Ceballos.

El Betis está sondeando otras opciones como la de Isco Alarcón, quien podría llegar gratis y que cuenta con el beneplácito total de Manuel Pellegrini, quien fuera su técnico en el Málaga y quien ya intentó ficharlo para equipos como el Manchester City. Sin embargo, parece que los casos del malagueño y del utrerano llevan caminos diferentes.

El problema ahora mismo para Ceballos es que el Real Madrid no está dispuesto a hacer concesiones ni a hacer regalos al Real Betis. Por lo tanto, aunque ni mucho menos se cierra a una venta del jugador, lo que tienen claro en el Santiago Bernabéu es que no dejarán que salga a cualquier precio. Si el Betis de verdad quiere ir a por su fichaje, tendrá que acelerar el capítulo de salidas de jugadores como Guido Rodríguez o William Carvalho, quienes ya han recibido ofertas.

[Jovic, cerca de la Fiorentina: la negociación con el Real Madrid y su gesto que lo deja claro]

Dani Ceballos hablando con Carlo Ancelotti tras ganar La Decimocuarta Europa Press

Un complemento para Ancelotti

El Real Madrid sabe de la situación de Ceballos y por eso tiene decidido no poner demasiados impedimentos a que el jugador cumpla su voluntad. El andaluz no está totalmente decidido a salir del club blanco, pero necesita que haya unas ciertas garantías de minutos y protagonismo. Y ambas partes saben que en Concha Espina va a ser difícil encontrarlas.

Aún así, el Real Madrid no va a aceptar cualquier oferta por Ceballos. No se contempla una venta a la baja porque el jugador no incomoda ni en el vestuario ni en la plantilla. De hecho, no se descarta incluso una oferta de renovación hasta el año 2025 llegado el caso, aunque dependería y mucho de las exigencias salariales del andaluz.

Ceballos de momento tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023 y en el club no hay urgencia por resolver su futuro, ya que tampoco ven con malos ojos conservarlo un curso más aunque pueda marcharse gratis el próximo verano. Ancelotti ha terminado confiando en él y cree que tiene hueco en su plantilla.

Su perfil es muy diferente al de jugadores como Camavinga, Fede Valverde y Tchouameni y eso puede darle mayor facilidad para entrar en la rotación. Es lo más parecido a Luka Modric que hay en el equipo. No obstante, sabe que con seis jugadores por delante, la empresa fácil no será. Así está el futuro de un Ceballos que ahora mismo no sabe dónde jugará el próximo año. Lo que sí está claro es que si no hay una buena oferta, el Real Madrid intentará una renovación o apurar su último año de contrato.

