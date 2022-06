De Kopa a Mendy, Benzema o Zidane: Tchouameni, el 22º francés que vestirá la camiseta del Real Madrid

Nueva era del 'Royal Madrid'. La historia dice que el club blanco y Francia han mantenido un especial vínculo a lo largo de los años. En su nacimiento, allá por año 1902, Pedro Parages y Henri Normand se convirtieron en los primeros futbolistas galos en vestir la camiseta del Real Madrid. Ahora, en 2022, Aurélien Tchouameni pasa a ser el jugador francés número 22 que se enfunde la elástica merengue.

Del primer equipo del Real Madrid con Parages y Normand al de la actual temporada 2022/2023 en el que se encuentran, además de Tchoaumeni, Camavinga, Benzema y Ferland Mendy. Por el camino, jugadores históricos como Kopa, Makélélé o uno de los grandes de todos los tiempos, Zidane.

La importancia del fútbol francés en el conjunto de Concha Espina basta con decir que en once de las catorce Copas de Europa que ha conquistado el club, hubo al menos un futbolista de esta nacionalidad. Los tres jugadores que más tiempo vistieron la camiseta blanca fueron Henri Normand (de 1902 a 1915), Raphaël Varane (de 2011 a 2021) y Karim Benzema (que llegó en 2009 y continúa en el equipo).

Nombre Temporadas Procedencia Pedro Parages 1902 - 1908 Association Sportive Française Henri Normand 1902 - 1915 Foot-Ball Sky Juan Petit 1914 - 1917 Real Unión René Petit 1915 - 1917 Real Unión Louis Hon 1950 - 1953 Stade Français Jean Luciano 1950 - 1951 Niza Raymond Kopa 1956 - 1959 Stade de Reims Lucien Müller 1962 - 1965 Stade de Reims Christian Karembeu 1997 - 2000 Sampdoria Nicolás Anelka 1999 - 2000 Arsenal Claude Makélélé 2000 - 2003 Celta de Vigo Zinedine Zidane 2001 - 2006 Juventus de Turín Lass Diarra 2009 - 2012 Portsmouth FC Julien Faubert 2009 - 2009 West Ham United Karim Benzema 2009 - ... Olympique de Lyon Raphaël Varane 2011 - 2021 RC Lens Luca Zidane 2017 - 2020 Real Madrid Castilla Enzo Zidane 2016 - 2017 Real Madrid Castilla Theo Hernández 2017 - 2018 Atlético de Madrid Ferland Mendy 2019 - ... Olympique de Lyon Eduardo Camavinga 2021 - ... Rennes Aurélien Tchouameni 2022 - ... AS Mónaco

Ahora es Tchouameni el que llega al Santiago Bernabéu para hacer historia como sus compatriotas. El centrocampista ha hecho todo lo posible para poder llegar al conjunto merengue. Sobre la mesa tenía una importante oferta del Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé le quería en su equipo. Pero el poder jugar en el mejor equipo del mundo ha superado la tentación del dinero.

Del inicio a los 60

Los dos primeros franceses que formaron parte del Real Madrid fueron los ya mencionados Pedro Parages (1902 a 1908) y Henri Normand (1902 a 1915). Parages nació en el país vecino, pero desde pequeño vivió en Madrid para también estudiar en Mánchester. Jugó siete temporadas en el equipo capitaliano, haciendo las funciones de extremo derecho.

El caso de Normand es diferente a cualquier otro. Además de futbolista era Ingeniero Industrial, por lo que alternó sus trabajos. Eso le llevó a estar en el Real Madrid de 1902 a 1910 y también en 1915. Tras estos dos, llegaron a la casa blanca los hermanos Petit, Juan y René. Juan llegó primero y después de ser llamado a filas por Francia para la I Guerra Mundial, tuvo que dejar el fútbol como consecuencia de las heridas que sufrió en el frente.

Su hermano René Petit llegó un año más tarde que Juan, pero se puede decir de él que fue el primer gran jugador de la historia de la institución. Elegante, técnico y con un disparo de otro mundo, el medio dejó ante el Arenas uno de esos goles que permanece en la memoria de los más románticos.

Raymond Kopa, con el Real Madrid

Desde su salida en 1917 hasta 1950 hubo una sequía de jugadores franceses en el Real Madrid. Entre esa década y la siguiente, Louis Hon, Jean Luciano, Raymond Kopa y Lucien Müller formaron parte de la disciplina madridista. Y si hay uno de estos que marcó una época en el deporte rey ese fue Raymond Kopa. El delantero llegó procedente del Stade de Reims y ante la presencia del eterno Alfredo Di Stéfano, cambió su posición a la de extremo derecho.

Pese al cambio de posición, Kopa siguió demostrando su calidad sobre el terreno de juego. Destacó por su regate en corto y por su magnífica eficacia de cara a puerta. Se le define como un jugador inteligente y brillante, tanto es así que conquistó el Balón de Oro en el año 1958. Durante los años en los que permaneció en el equipo pudo disfrutar de una de las etapas más doradas del club, conquistando tres Copas de Europa.

30 años después

Tras la salida de Lucien Müller, 'don Luciano', en 1965 otros 30 años tuvieron que pasar para volver a ver un jugador galo en las filas blancas. Fue en 1997 cuando Christian Karembeu firmó por el Real Madrid. Después aterrizaron en el Santiago Bernabéu tanto Nicolás Anelka como Claude Makélélé y aunque ninguno alargó su estancia durante mucho tiempo, sí que dejaron su huella de diferente manera.

Christian Karembeu, en un partido del Real Madrid EFE

Karembeu llegó a La Castellana tras una pelea de tú a tú en el mercado entre Real Madrid y Barcelona. Fue el primero el que logró su fichaje unos meses después de la conquista de La Séptima. Y aunque no llegó a cuajar del todo, sí que logró levantar una 'Orejona', La Octava. De Karembeu a Anelka. El delantero se convirtió en el futbolista más caro de la historia del club hasta la fecha.

5.540 millones de pesetas pagó el conjunto blanco por él. Un delantero que era comparado con Ronaldo, pero que no acabó de convertirse en la estrella que se presumía que iba a ser. El tercero de esta ronda es un Makélélé que solo estuvo del 2000 al 2003 en la entidad, pero que sí que dejó huella. Un mediocentro total y brutal. Auténtico todoterreno que iba como nadie al corte en defensa y que, además, sabía jugar con el balón en los pies.

Siglo XXI

El primer fichaje francés del nuevo siglo fue el inimitable Zinedine Zidane. El eterno '5' blanco vistió la elástica madridista entre los años 2001 y 2006. De hecho, vivió la etapa final de su carrera en el Santiago Bernabéu. Un Santiago Bernabéu que le llegó a pitar al principio, pero que cayó rendido a sus pies, a sus goles imposibles, a su velocidad, a su elegancia y, sobre todo, a su ruleta marsellesa.

La volea de Zidane en Glasgow

Aunque si hay un momento que quedó para siempre en el recuerdo de los aficionados del Real Madrid y del fútbol en general, ese es el gol de La Novena ante el Bayer Leverkusen. 'Zizou' se sacó de la chistera una volea con la que el equipo merengue consiguió levantar una nueva 'Orejona'.

Con 33 años y todavía mucho fútbol en las botas, Zidane decidió colgar las botas. Su último partido en el Real Madrid fue ante el Villarreal. Entre lágrimas y con el mundo del fútbol rendido a su magia, el bailarín del balón dijo adiós. O 'hasta pronto' porque después logró hacer historia en el banquillo madridista. Pero esa es otra historia.

Lass Diarra y Faubert fueron los siguientes franceses en el conjunto merengue, aunque el que de verdad ha puesto su nombre en letras de oro en la historia del club es Benzema. Es más, Karim sigue haciéndolo. A punto de cumplir 35 años, el '9' es uno de los intocables, el nuevo primer capitán, y se espera que en unos meses levante su primer Balón de Oro.

Karim Benzema, durante la final de la Champions League 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Junto a Benzema han jugado en el Real Madrid Theo Hernández y Ferland Mendy. El primero llegó como una promesa de presente y futuro, pero tuvo que salir al no acabar de sacar su mejor versión. Eso sí, en el Milan ha encontrado su sitio y es uno de los laterales zurdos con una mayor proyección en el planeta fútbol. En cuanto a Mendy, ha conseguido hacerse con un sitio importante.

El otro es un Varane que es de los jugadores galos que más tiempo ha permanecido formando parte de la primera plantilla del Real Madrid. Desembarcó en el Santiago Bernabéu siendo prácticamente un niño de 18 años y salió en el verano de 2021 como uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad. Quiso nuevos desafíos y tras ganar cuatro Champions, puso rumbo al Manchester United.

Unos que se van y otros que llegan. Porque fue también en 2021 cuando llegó Camavinga. También tentado por el PSG, como Tchouameni, pero con la misma decisión firme: jugar en el Real Madrid. El ex del Rennes no tuvo dudas y se decantó por el club blanco. No ha pasado un año desde su fichaje y ya se ha metido al madridismo en el bolsillo.

Los dos galos que faltan aquí son los dos hijos mayores de Zinedine Zidane, Enzo y Luca. Ninguno acabó de ser importante en el primer equipo, aunque sí que tuvieron protagonismo en las categorías inferiores de la entidad. Ahora llega Aurélien Tchouameni como una apuesta del club de presente y futuro.

