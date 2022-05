Camavinga: "Estar con Benzema todos los días es una locura"

Eduardo Camavinga está feliz en el Real Madrid. A la casa blanca llegó prácticamente sobre la bocina al final del pasado verano. Poco a poco ha ido ganando minutos e importancia. Algo que ha provocado que se haya metido ya a la afición merengue en el bolsillo.

El mediocentro francés no quiere oír ni hablar de un futuro que no pase por el Real Madrid. Y así lo ha dejado claro en una reciente entrevista con Téléfoot. Entrevista en la que también ha hablado maravillas de su compatriota Karim Benzema. Al '9' le considera como un genio del fútbol.

"Estar con él todos los días es una locura. Y lo que está haciendo ahora mismo es una locura. Nos ayuda mucho. Francamente, me impresiona. Cada vez que hablo con alguien de él digo: 'La pelota le gusta'. Aunque el balón esté detrás de él, la tocará y rematará. Lo hará", ha destacado Camavinga.

Eduardo Camavinga celebra su gol a la Real Sociedad REUTERS

Bien rodeado, el centrocampista sabe que llegará su momento: "No me gusta no jugar, me gustaría jugar más, pero vendrá de forma natural. El año que viene estaré en el Real Madrid". "Sabía que iba a tomar tiempo. Eso es lo primero que me dijeron cuando llegué. Me habían advertido que el primer año aquí es complicado. Me tomé mis problemas con paciencia y seguí trabajando", ha afirmado.

El joven jugador ya sabe lo que es formar parte de un club como el Real Madrid: "Mi historial sigue siendo bueno, aunque hay cosas que debo mejorar. Jugué grandes partidos, ganamos la Liga y la Supercopa: en general, es positivo. Pensé que todos íbamos a saltar de alegría y todo -tras ganar la Supercopa-. Celebramos en el campo, pero después en el vestuario todos estaban normales. Es la mentalidad de campeón y eso es lo que me sorprendió".

La guinda al pastel

En su primer año en el Real Madrid, Camavinga ya ha ganado dos títulos y podría sumar uno más si los de Ancelotti se imponen al Liverpool en la final de la Champions League. Sobre este duelo también ha hablado el futbolista y ha afirmado que no ve un claro favorito.

"No necesariamente hay un favorito para este partido. El Liverpool también está en una buena dinámica, será algo especial frente a mi familia, depende de nosotros darlo todo para ganar este trofeo", ha sentenciado un Camavinga que cree que el ganar la 'Orejona' depende de que el Real Madrid esté a su mejor nivel.

