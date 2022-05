Gareth Bale y Marcelo se apuntan a su despedida en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ya está listo para el último partido de la temporada de La Liga. El campeón despedirá el curso en su casa, en el Santiago Bernabéu, enfrentándose al Real Betis en un partido si nada que decidir (21:00 horas). Será especial por aquellos jugadores que pisarán el coliseo blanco por última vez: Marcelo, Bale e Isco.

Había dudas sobre si Marcelo y Bale iban a estar disponibles para el partido del viernes. Ninguno de los dos trabajó este miércoles con el jueves. Sin embargo, en la sesión de entrenamiento previa al encuentro se vio a ambos de vuelta al grupo, dando buenos síntomas sobre su disponibilidad para el choque contra el Betis.

Será Carlo Ancelotti, que comparecerá en rueda de prensa, quien confirme este jueves si Bale y Marcelo tendrán minutos en su último partido en el Bernabéu. Lo mismo con Isco. Tres integrantes de la segunda era dorada del Real Madrid se despiden de su casa y el madridismo podrá tener, seguramente, una última ocasión para despedirles.

Marcelo y Bale, día y noche

Las situaciones de Bale y Marcelo son contrapuestas. El galés, que apenas ha contado para Ancelotti esta temporada, fue pitado por el público madridista el día que volvió a jugar en el Bernabéu. Está por ver cómo le recibe el estadio, en caso de confirmar su convocatoria, en su último día como madridista jugando en casa.

De los pitos a Bales a las ovaciones y aplausos que ha recibido Marcelo durante toda la temporada. El madridismo se ha mostrado agradecido con su capitán en cada ocasión que este ha pisado el césped del Bernabéu durante el curso. El brasileño, empatado con Paco Gento a títulos, a falta de ver si levanta la Champions League en París, se irá por la puerta grande del club.

En los últimos días, Marcelo y Bale han sido protagonistas en Valdebebas. El primero por la visita de su agente a las oficinas del club blanco para negociar una ampliación de contrato por un año, opción algo improbable a día de hoy desde el punto de vista del Real Madrid. Bale, por su parte, que da por hecha su salida, fue recibido este jueves por aficionados entre gritos de 'vete a jugar al golf'.

Alaba, baja contra el Betis

Alaba fue el otro protagonista del entrenamiento, y no por noticias positivas. El central astriaco volvió a trabajar en el interior de las instalaciones y no estará este viernes contra el Betis. Se complica su puesta a punto para la final de la Champions League, del próximo 28 de mayo, ya que no tendrá más oportunidades de probarse en partido. Recordemos que lleva lesionado desde la ida contra el Manchester City.

