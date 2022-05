El trago más amargo de Nacho: de capitán del Real Madrid a condenar al Cádiz de su hermano Álex

El Real Madrid no se jugaba nada en el Nuevo Mirandilla. Por su parte, el Cádiz se lo jugaba todo. Y en el medio, una familia que siempre llega dividida a estos partidos. Se trata de los Fernández Iglesias, el clan de Nacho y Álex. Los dos canteranos del equipo blanco son dos de los hermanos más famosos de La Liga.

Siempre que hay un Cádiz - Real Madrid, o viceversa, sus nombres aparecen en los titulares. Es un partido especial para ellos y para su familia. Sin embargo, pocos han sido tan complicados como este último y eso que se han enfrentado ya en mucha ocasiones. Los blancos llegaban al sur de Andalucía sin jugarse nada después de haberse proclamado campeones de Liga mientras que los de Sergio González estaban peleando por seguir vivos en Primera División.

El resultado de 1-1 se podría decir que no dejó contento a ninguno de los dos equipos. El Real Madrid no sacó la victoria después de adelantarse en el marcador con gol de Rodrygo y el Cádiz perdió una oportunidad de oro de salvarse ante un rival que no se jugaba nada más que la honra y el orgullo que exigen su escudo y su camiseta.

Nacho Fernández durante el calentamiento previo al Cádiz - Real Madrid Europa Press

Lógicamente, a quien más daño le hizo ese reparto de puntos fue al Cádiz de Álex Fernández. Los gaditanos estaban fuera de los puestos de desceno con 35 puntos. Sin embargo, con los resultados de la jornada, cayeron a la posición 18 de la clasificación tras la victoria del RCD Mallorca de Javier Aguirre. Ahora se sitúan ambos con 36 puntos, pero los baleares están por delante. Un punto por encima de ambos se sitúa el Granada, el otro equipo que está metido en la pelea.

El Cádiz es el único de los tres que no depende de sí mismo para salvarse de cara a la última jornada. Se medirán al Alavés en Mendizorroza, equipo ya descendido y que no se juega nada. Por su parte, el Mallorca visita El Sadar para enfrentarse a un Osasuna que tampoco tiene ya nada en juego. Y el Granada recibe en casa a un Espanyol que ya ha terminado su temporada. A priori, los de Sergio también son los que peor lo tienen en vista de los rivales que tendrán enfrente.

Nacho, destrozado por su hermano

Esta situación provocó la desolación de los jugadores del Cádiz, pero también la de parte del bando contrario, lógicamente la de Nacho Fernández, quien con ese empate estaba mandando a su hermano Álex prácticamente a Segunda División. Un partido de lo más extraño para el madridista que portó el brazalete de capitán del equipo merengue y que estaba obligado a defender los intereses de su club, pero que con ello condenaba a una de las personas más importantes de su vida.

Nacho Fernández y Álex Fernández, capitanes en el Cádiz - Real Madrid

Tras el choque, el defensa del conjunto madridista no pudo evitar su frustración: "Son partidos complicados de jugar cuando el equipo rival se está jugando quedarse en Primera, es algo muy importante para el Cádiz y a nivel personal, enfrentarme a mi hermano un día como este ha sido de los partidos más complicados que me ha tocado vivir. Pero esto es fútbol, cada uno tiene que luchar por su equipo".

Ambos fueron capitanes y dejaron una foto para el recuerdo justo antes del saque inicial. Nacho le deseó toda la suerte del mundo al Cádiz para la última jornada y celebró haber podido vivir ese momento en el Nuevo Mirandilla: "La foto es muy bonita, pero dentro del campo ha sido complicado porque se está jugando la permanencia, lo tienen que intentar hasta el final de la última jornada y le deseo lo mejor a mi hermano que lo tiene muy complicado. Le deseo al Cádiz que se salve la última jornada". Esto decía Nacho a los micrófonos de Movistar tras uno de sus días más complicados como profesional.

