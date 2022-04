Carlo Ancelotti sorprende con su once ante el Getafe CF: el Real Madrid, con Valverde y Camavinga

El Real Madrid afronta este sábado un partido de esos que llaman trampa. La resaca de la gran noche europea del miércoles se puede pagar cara si los blancos no se llevan los tres puntos de su duelo de la jornada 31 de La Liga. Será ante el Getafe FC a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El cuadro de Carlo Ancelotti ya conoce el once inicial para el encuentro que puede servir para que los merengues estén un paso más cerca del título liguero.

La baja de Ferland Mendy marca completamente la alineación. El galo no se ha ejercitado este viernes y no estará ante el Getafe FC. Marcelo será su reemplazo en el carril zurdo. También será titular Eder Militao. El brasileño terminó con problemas el partido contra el Chelsea FC. Sufrió un golpe en la zona lumbar y se hizo daño en la rodilla. Sin embargo, el hecho de que no jugará la vuelta de Champions League al estar sancionado no le pone en riesgo. Lucas Vázquez y Alaba completan la zaga.

Las rotaciones continúan en el centro del campo, aunque aquí no forzadas por lesión. Dos jugadores terminaron en la reserva ante los londinenses y podrían tener un merecido descanso. El primero de ellos es Luka Modric que, tras las lesiones, no pudo recibir su merecido reemplazo. Carlo le dará un respiro antes del segundo duelo de cuartos. El otro que terminó con calambres y sin oxígeno fue Fede Valverde, exhausto tras ser clave en la victoria.

Aún así, el uruguayo será de la partida, en un once en el que también esta Camavinga en el medio junto a Casemiro. El brasileño tuvo un partido más tranquilo de lo habitual. Arriba, Ancelotti volverá a apostar por una tripleta atacante después de haber utilizado cuatro centrocampistas en Londres. Karim Benzema y Vinicius Júnior, a pesar del desgaste, son fijos. A este tridente se une un Rodrygo Goes que regresa a la titularidad.

Sigue los temas que te interesan