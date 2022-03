Cesc: "Creo que Mbappé va a ir al Real Madrid y que romperá todos los récords de La Liga"

Cesc Fàbregas, en un partido del AS Mónaco AFP7 / Europa Press

Cesc Fàbregas continúa disfrutando del fútbol en el AS Mónaco. El centrocampista ha concedido una entrevista al diario MARCA en la que se ha referido al Real Madrid en más de una ocasión. Ha hablado sobre la épica remontada ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, así como de Aurélien Tchouaméni y de Kyian Mbappé.

El exjugador del Fútbol Club Barcelona ha asegurado que el fútbol "son emociones" y para ilustrar esto ha puesto de ejemplo la victoria del Real Madrid ante el PSG en el Santiago Bernabéu: "Lo estaba viendo con mi padre y tras el primer gol de Benzema nos miramos y dijimos que cuidado al ver la celebración de Benzema y cómo empezaba a rugir el Bernabéu... de golpe el PSG dejó de jugar cuando estaba siendo mejor. Emociones. No se valora en el fútbol. La experiencia, emociones, saber estar, cuando acelerar, cuando no.".

"Me preocupa cara al futuro, más que nada por los chavales jóvenes. Ahora mismo, tal como veo el fútbol y a los entrenadores... si ahora sale un Silva o un Iniesta, talentos puros y si no están en un Real Madrid o un Barcelona, que respetan un poco esa identidad del talento, capaz de ganar títulos si trabajas fuerte, malo. El trabajo que se está haciendo con Pedri está siendo bueno y le han dado la oportunidad. Si estuviera en otro equipo, el entrenador diría que quiere a otro jugador que le dé otras cosas, más combativo. El Barcelona está haciendo una estrella con Pedri. Gavi, Nico... ha nacido una buena camada", ha agregado.

Él conoce bien Can Barça, pero también ha reconocido que el "el Real Madrid tiene un ADN que no sabes cómo lo hacen". "Guardiola y Tito nos decían: 'cuidado, que cuando mejor estamos y más tenemos el balón, es cuando son más peligrosos. Salen como tigres y bestias y como tienen mucha calidad, te matan en un momento. Le das por muerto y no saben cómo se meten en el partido y así han ganado Champions", ha desvelado.

No se ha olvidado del "golpe" de El Clásico, pero ha afirmado que aunque el Real Madrid es su gran "rival", eso no quiere decir que"no valores lo que hacen y ese gen competitivo que han tenido siempre". Precisamente, dos jugadores de los que son vinculados al club blanco para la próxima temporada juegan en la Ligue-1 con Fàbregas. Uno de ellos, en el propio Mónaco.

Tchouaméni y Mbappé

"El Mónaco es un equipo muy joven, este año que me ha tocado vivirlo un poco más desde fuera y he podido hablar con ellos en el vestuario o cuando tenemos partidos y darles consejos, son muy jóvenes y con muchas ganas de aprender. La marca Mónaco tira mucho, han salido grandes jugadores como Mbappé, Bernando Silva...Hay mucha calidad en este equipo. Tchouaméni para mí va a ser uno de los cracks del futuro, llegó con 19 años y se le veía con mucha personalidad, aunque tenía algún fallo con la salida de balón, pero ha mejorado muchísimo. Físicamente es una bestia, llega a todas y lo que más me gusta de él es que tiene muy buena mentalidad, pregunta, quiere saber, quiere entrenar...", ha afirmado sobre su compañero.

Kylian Mbappé, con el PSG AFP7 / Europa Press

En cuanto a Mbappé, ha señalado que "el futuro está en sus manos". "Las cosas que hace, la potencia que tiene no se la he visto a mucha gente. Tiene la potencia y la finalización de Ronaldo y de Henry tiene esa pequeña arrogancia, una arrogancia buena, de decir soy el mejor y lo sé y eso le da fuerza", ha continuado. "Yo me acuerdo en Highbury con Henry a la que veía el espacio yo ya le buscaba porque se iba con mucha facilidad que parecía que jugabas con doce. El gol que le hace al Madrid el otro día, sale del medio campo y se planta en el área llevándoselo a todos. Y tiene 22 años, le quedan 14 años a un nivel excepcional que si le respetan las lesiones pueden ser increíbles. Yo no tengo contacto con el Madrid, pero por lo que se dice si pienso que se irá al Madrid. Yo creo que le va perfecto esa manera de jugar en el Bernabéu, en la liga española podría romper todos los récords", ha sentenciado sobre Kylian Mbappé. [Más información - Cesc Fàbregas: "¿Messi? Las leyendas del Barça deben irse como merecen"]

Sigue los temas que te interesan