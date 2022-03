Streaming en directo | Real Madrid - FC Barcelona (La Liga)

EL BERNABÉU te trae el encuentro con el que se paraliza todo el planeta. El mundo se prepara para la madre de todos los partidos. Este domingo 20 de marzo a las 21:00 horas se detiene todo porque Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras. Los dos mejores clubes de la historia del fútbol, frente a frente. Aunque lo hagan en circunstancias muy diferentes, un Clásico siempre es un Clásico. A pesar de que haya 15 puntos de diferencia en La Liga, todos quieren llevarse el título particular que supone ganar este choque.

Así lo ha definido Xavi Hernández en la rueda de prensa previa a su duelo con el equipo blanco. Son tres puntos más, pero también es un plus. Es una alegría para las aficiones y un golpe que puede dejar tocado al máximo rival. En caso del Real Madrid, ganar es casi sentenciar La Liga y complicar la presencia del Barça en la Champions. Y en caso de los azulgranas, es meter a los de Ancelotti en problemas. Tratarán de aprovechar las bajas de los merengues y que están con la cabeza puesta en la Champions a pesar del parón de selecciones que viene.

El Santiago Bernabéu será testigo de un duelo atípico. No es habitual que haya una distancia de 15 puntos entre ambos en la clasificación de La Liga. O que a estas alturas uno de los dos ya no esté en la Champions. Y menos que esté en la Europa League. Pero esa es la realidad que tiene que vivir el Barça en estos momentos. No obstante, viajará hasta la capital de España en uno de sus mejores momentos de la temporada.

Es por lo que el Real Madrid saltará al Santiago Bernabéu con: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho Fernández; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Fede Valverde, Rodrygo Goes y Vinicius Júnior. Por su parte, el FC Barcelona saldrá con: Marc-André ter Stegen; Ronald Araújo, Gerard Piqué, Eric García, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Pedri González; Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres.

Aunque el FC Barcelona no es rival por el título, en caso de perder el Real Madrid les sacaría 12 puntos, vencer a los azulgranas siempre es un golpe encima de la mesa. Es uno de los pocos partidos en el que el resto de rivales esperan que se pueda dejar puntos. Por ello, vencer a este Barça en crecimiento dejarían sin esperanzas al Sevilla, único club que todavía mantiene una mínima esperanza de pelear por el título.

Además, un triunfo le permitiría al Real Madrid desconectar en cierto modo del campeonato nacional y centrarse en ese duelo de Champions contra el Chelsea. Con La Liga casi ganada, soñar con la Copa de Europa es posible. O cuanto menos, con estar en semifinales. Esta sería una victoria de futuro.

