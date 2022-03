Carlo Ancelotti rota: el once del Real Madrid ante el RCD Mallorca

Los jugadores de Carlo Ancelotti ya conocen el once titular para el encuentro de esta noche. El Real Madrid afronta esta jornada 28 un partido incómodo en el Visit Mallorca Estadi ante el equipo de Luis García. Un RCD Mallorca muy necesitado de puntos que podría ver en la visita del líder una buena oportunidad para dar un golpe encima de la mesa e intentar sacar un resultado positivo que les haga coger moral para lo que resta de campeonato, las últimas diez fechas en las que se jugarán la permanencia.

Será un duelo atípico para el Real Madrid que juega en lunes, algo a lo que los de Ancelotti no están muy acostumbrados y que podría pillarse desprevenidos. No obstante, también es cierto que así han tenido un día más de descanso tras esa imperial batalla ante el PSG que terminó en épica remontada y en pase a los cuartos de final de la Champions. Es por lo que no se esperaban muchas rotaciones más allá de las previstas por la baja de última hora de Eder Militao.

El central brasileño, uno de los titulares indiscutibles del Real Madrid, es baja de última hora para la jornada de LaLiga. El jugador acabó con molestias el duelo de Champions League ante el PSG, aunque había entrenado sin complicaciones. Unos síntomas gripales han provocado que la entidad sea prudente y se haya quedado descansando en la capital de España. Nacho Fernández, habitual jugador de rotación del Real Madrid, será quien le sustituya en el choque de esta noche.

Además, el conjunto blanco llegaba con la posibilidad de hacer dos cambios respecto al duelo contra los parisinos ya que recupera a hombres importantes que regresarán al once titular. El primero de ellos se sitúa en la defensa, concretamente en el lateral izquierdo. Ferland Mendy no estuvo ante el conjunto de Mauricio Pochettino por sanción. El galo vuelve a jugar esta noche con la sorpresa de Lucas Vázquez, con David Alaba y la novedad de Nacho. En portería estará Thibaut Courtois.

Otra línea que también recupera su aspecto habitual es el centro del campo después de unas semanas de cambios obligados. En el choque liguero contra la Real Sociedad, Ancelotti no pudo contar ni con Toni Kroos por lesión ni con Fede Valverde por enfermedad. Ambos sí estuvieron en el choque contra el PSG, pero ahí quien faltó fue Carlos Henrique Casemiro por sanción. Ahora que todos están disponibles, serán los tres quienes conformen la medular.

La delantera también ofrecía pocas dudas. En la punta, después de su noche de gloria en el Santiago Bernabéu, estará Karim Benzema. El francés ha recuperado su olfato goleador tras superar unos problemas musculares y quiere seguir encarrilando tanto La Liga como el Pichichi. A su lado estará Vinicius Junior, formando la pareja más letal del fútbol europeo esta temporada. Completa el tridente un Rodrygo Goes que revolucionó el partido ante el PSG.

Sigue los temas que te interesan