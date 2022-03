El día en el que Endrick se decantó por el Real Madrid: la remontada que cautivó a la perla

Endrick fue el protagonista del comienzo del año en el Real Madrid. Este futbolista brasileño, de solo 15 años, ha revolucionado el panorama europeo siendo la última gran aparición del fútbol sudamericano. Los clubes más importantes del viejo continente le siguen de cerca, pero es la entidad merengue la que parte con ventaja en la operación. No solo por lo trabajado por Juni Calafat, también por el sentimiento del propio futbolista. Este miércoles vibró como un madridista más con la remontada merengue.

El jugador brasileño, ya considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, ha publicado una historia en su cuenta de Instagram, en la que ha felicitado a los blancos por la clasificación para cuartos de final y ha añadido: "Hala Madrid". Precisamente el club es uno de los que ha mostrado un mayor interés para traer a Europa al mejor futbolista de la pasada Copinha. Allí se salió liderando a Palmeiras hasta el título siendo la estrella de su equipo. Goles y jugadas antológicas corroboran el interés que ha levantado en Europa.

En las últimas semanas, se ha visto a Endrick en el Parque de los Príncipes, el Bernabéu o el Camp Nou. Hasta ahora, se ha mostrado muy distante a la hora de describir cuáles son sus gustos. En el feudo azulgrana, publicó unos corazones con sus colores. Repitió procedimiento en el estadio del Real Madrid. Con el fin de cautivar a la gran promesa, los colosos continentales están invitándole a sus instalaciones y a ver partidos en directo en los estadios.

La publicación de Endrick en Instagram.

Su padre sí que fue más atrevido, publicando varias imágenes en el templo blanco y pronunciando lo mismo que ahora dice su hijo: "Hala Madrid". No obstante, los gustos de su progenitor no tendrían por qué ser iguales que los suyos. Cabe recalcar que esta declaración de intenciones fue captada por varios usuarios en las redes sociales, pero ya no se puede ver en el perfil oficial del jugador. Minutos más tarde de su publicación, la borró, consciente y seguramente avisado de que un mensaje tan rotundo puede afectar en su futuro profesional.

Una joya

Lo de Endrick se cocina a fuego lento. Principalmente porque no podrá llegar a Europa hasta la temporada 2024/2025. La normativa le prohíbe dar el salto hasta no haber cumplido los 18 años y hasta entonces su carrera pasa por seguir creciendo en su país y en su club, el Palmeiras. Poco tardará en asomarse al primer equipo. Su historia recuerda de forma obligada a la de Vinicius, Rodrygo y Reinier. Esta perla cumplirá los 16 años el próximo 21 de julio, firmará su primer contrato profesional y entonces se acelerará todo.

Palmeiras le subirá su cláusula de rescisión que, actualmente, está en los 17 millones de euros. En Brasil ya se habla que la nueva cantidad sería de 100 'kilos', pero no sería su precio real sino la manera de disuadir a otros clubes brasileños interesados. Así también dejaría margen para inflar más su venta según la progresión del jugador en sus primeros meses como profesional. El precio se estima en torno a lo que le costaron los otros tres brasileños al Real Madrid, entre 30 (precio de Reinier) y 45 millones de euros (precio de Vinicius y Rodrygo).

