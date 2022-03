El once titular del Real Madrid ante el PSG: Toni Kroos llega a tiempo y será de la partida

Toni Kroos llega a tiempo para jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid contará con este jugador capital para recibir al Paris Saint-Germain y tratar de lograr la remontada ante los parisinos. Configurará el centro del campo junto a Luka Modric y Fede Valverde después de recuperarse a tiempo de la microrrotura que sufrió la semana pasada. Además, Marco Asensio le gana la partida a Rodrygo Goes en la banda derecha.

Con las ausencias de Casemiro y Ferland Mendy, el entrenador italiano se ha visto obligado a innovar con respecto al encuentro de ida. Ambos vieron la amarilla en el Parque de los Príncipes y cumplen ciclo en el partido de vuelta. Sus huecos serán ocupados por Nacho Fernández, en el lateral izquierdo, y por Fede Valverde en el centro del campo. La única duda que había en el sentido físico era la de Kroos y, tras probarse los dos últimos días, el alemán está en perfectas condiciones.

Sobre esto habló Ancelotti en la rueda de prensa previa. "El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos está al 100% jugará, si pienso que está al 95%, no juega", afirmó el técnico italiano. Era una sorpresa que el nombre del '8' merengue no figurase en el once titular este miércoles después de estas declaraciones. El italiano dejó claro que Toni está en condiciones de disputar los 90 minutos y será de la partida.

Completan la medular Luka Modric y Fede Valverde. El '10' fue protagonista ante los medios de comunicación y también confiaba plenamente en que Kroos esté al 100%. El tercero, en sustitución de Casemiro, será el uruguayo. Aunque había dudas sobre si sería él o Eduardo Camavinga, la veteranía del charrúa se impone en esta ocasión. Lo que parecía una prueba que, además, aprobó con nota tras su golazo ante la Real Sociedad, será un recurso desde el banquillo.

Menos dudas había en la portería. Thibaut Courtois, el muro belga, se colocará nuevamente bajo los tres palos. Por delante de él, la tradicional defensa de cuatro formada, en esta ocasión, por Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba y el ya mencionado Nacho Fernández. No estaba del todo claro quién sería el que ocupe la banda izquierda de los dos últimos, pero será el austriaco el que comparta línea de zagueros con el brasileño y el canterano jugará en el lateral.

Karim Benzema será el gran referente en ataque. En el Parque de los Príncipes estuvo lejos de su cien por cien. Pero ya está recuperado y listo para sacar sus garras. A su lado iniciará un Vinicius Júnior que también quiere sacarse la 'espinita' de la ida. Por la derecha, Marco Asensio será el titular. El pasado sábado fue Rodrygo Goes el elegido, pero el mallorquín volvió a ver portería. Ancelotti confía en la suerte de cara a la portería del español, aunque en la ida no estuvo a la altura.

