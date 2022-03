Moukoko echa un pulso al Borussia Dortmund: el heredero de Haaland que sigue el Real Madrid

Formó un gran revuelo cuando fichó por el Borussia Dortmund y ahora parece que está descontento con el trato del club. Youssoufa Moukoko estaba llamado a ser la gran estrella del cuadro Borusser en la próxima década tras maravillar en las categorías inferiores y batir un récord de precocidad en la Champions League.

A pesar de que todo apunta a que Erling Haaland se marchará este verano, el joven delantero de 17 años quiere más protagonismo y está dispuesto a salir de la entidad alemana para encontrarlo en otro lado. El Real Madrid no pierde de vista esta perla del fútbol mundial.

Según Bild, Moukoko, que finaliza contrato en junio de 2023, habría decidido ya no renovar con el Borussia y su voluntad pasaría por abandonar el equipo durante el próximo verano. "No está claro que Youssoufa renueve con el Dortmund. La competencia en el equipo es, por supuesto, feroz", dijo recientemente Patrick Williams, su agente. Su progresión es tal que con 16 años firmó un contrato con Nike de 10 millones de euros.

Youssufa Moukoko, en un partido con el Borussia Dortmund. AFP7 / Europa Press

Antes, el conjunto de la cuenca del Ruhr le blindó de forma radical. Se aseguró que ningún grande podría ficharle con un contrato anual de 350.000 euros, algo impensable para un jugador tan joven. No es casualidad que se agasaje con estas cantidades a una perla aún por confirmar. Promete y mucho.

Ha captado la atención internacional con sus cientos de goles en las categorías inferiores. Es un superdotado futbolísticamente hablando y él mismo Haaland se rindió a sus cualidades: "Con 15 años era mejor que yo cuando tenía la misma edad".

Ahora, Moukoko considera que la escuadra del Signal Iduna Park no puede darle todos los minutos que necesita para seguir evolucionando como jugador. Tiene tres escenarios abiertos: una venta este verano, renovar al jugador y cederle a otro equipo para que tenga esos minutos de juego que demanda o retenerle sin ampliar su contrato y esperar un cambio de opinión en la campaña 2022/2023, un año en el que la plantilla del Dortmund puede cambiar de forma radical.

El Dortmund contesta

Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia, recalcó la importancia que tiene Moukoko para el proyecto Borusser en enero: "Es un talento de nuestra cantera, pero desgraciadamente apenas ha podido estar debido a diferentes lesiones. Esto no cambia el aprecio que sentimos hacia él. También hemos estado en conversaciones con él y su representante. Sin embargo, preferimos tratar el tema de manera confidencial y no a través de los medios".

Youssoufa Moukoko, con la selección alemana Sub21. Oksana Dzadan / dpa

Tal y como aseguró Bild en ese momento, el firme deseo del Borussia es renovar a una perla que terminó convirtiéndose en el jugador y goleador más joven en la historia de la Bundesliga. Le consideran el sustituto natural de Haaland, también de cara a una posible marcha del crack en verano. El momento de Youssoufa está por venir. Está en el propio Moukoko el tener la suficiente paciencia para seguir en la entidad germana. Los cantos de sirena llegan hasta a Madrid.

Los blancos siempre han tenido en su cartera a este futbolista. Si bien es cierto que no hay interés en ficharle, si hay alguna opción de que permanezca hasta 2023 sin renovar, se abriría una vía más que interesante que la entidad no dudaría en aprovechar. El Real Madrid está atento a esos finales de contrato que no se terminan de concretar. Ya lo ha demostrado en el pasado con futbolistas contrastados, no dudaría en hacerlo con una joven promesa como Moukoko.

[Más información: Tensión entre el Bayern Múnich y Lewandowski en medio de los rumores con el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan