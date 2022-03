El infierno blanco del Santiago Bernabéu decide el Real Madrid - PSG con la mirada en Mbappé

Bayern Múnich y Liverpool ya son equipos de pleno derecho de los cuartos de final de la Champions League. En la próxima semana se irán decidiendo el resto de eliminatorias. Una de las primeras en resolverse es la que enfrenta al Real Madrid de las trece Copas de Europa con el Paris Saint-Germain.

En el duelo de ida, disputado en el Parque de los Príncipes, todo quedó abierto. Aunque bien es cierto que el PSG dio un pequeño paso hacia delante con su victoria en casa. Fue Kylian Mbappé el único capaz de derribar el muro en defensa que construyeron tanto la zaga merengue como Thibaut Courtois.

Precisamente, Mbappé ha sido uno de los grandes protagonistas desde entonces. No solo por su fichaje por el Real Madrid el próximo verano, sino también por el golpe que recibió el pasado lunes en el entrenamiento. Las alarmas saltaron, pero el jugador acabó entrando en la convocatoria de Pochettino y salvo sorpresa será titular.

En el Real Madrid también se ha planteado alguna que otra duda. Para empezar con un Kroos que ya fue baja contra la Real Sociedad. El alemán se ha ejercitado con normalidad en el último entrenamiento y parece que acompañará a Modric en la medular. El otro puesto parece que se lo disputan Camavinga y Fede Valverde.

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Duda que llega por la ausencia de Casemiro en el Santiago Bernabéu. El mediocentro brasileño cumple ciclo de amonestaciones ante el PSG después de ver la amarilla en París. Mismo caso que Ferland Mendy. En el caso del lateral francés, pese a la presencia de Marcelo, ante la presumible exigencia en defensa por banda, las miradas apuntan hacia la figura de Nacho.

Menos incógnitas existen en el resto de puestos de la zaga, así como en la portería, donde Courtois es innegociable. En lo que se refiere a la delantera. La mejor noticia es que Benzema, ahora sí, está al cien por cien. El '9' blanco llegó justo al Parque de los Príncipes, pero ya está a pleno rendimiento. Junto a él estará Vinicius y probablemente Asensio en lugar de Rodrygo -respecto al último once-.

Mbappé, Achraf, Messi...

Varios viejos conocidos del Real Madrid volverán a pisar el césped del Santiago Bernabéu. Ya lo han hecho en la última sesión y a nadie le pasó inadvertido la cara de Mbappé viendo la que será su casa. Pero será este miércoles cuando las gradas se llenen de color blanco para recibir al 'enemigo'. Al menos enemigo por unas horas.

Ahí estarán los Mbappé, Achraf, Messi, Neymar y compañía. No lo estará en el terreno de juego Sergio Ramos. El central andaluz no ha llegado al partido y continúa con su particular calvario desde que fichó por el PSG. El que sí vuelve a la que fue su casa es un Achraf Hakimi. Él será una de las grandes bazas del equipo galo. Al igual que los que vuelven como rivales nuevamente.

Achraf Hakimi y Kylian Mbappé celebran un gol del PSG en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Messi y Neymar serán los acompañantes de Mbappé en ataque. En el banquillo esperarán una oportunidad Di María, que hizo un partido notable en la ida, o Icardi. Las opciones del PSG son múltiples, pero pocos dudan de que es Kylian el que en mejor estado de forma se encuentra.

Ante él estará la que parece que será su afición a partir de la temporada 2021/2022. Incluso en la previa Ancelotti y Modric han sido preguntados por la posibilidad de que el madridismo aplauda a Mbappé. Lo que este miércoles será un infierno blanco para él, en el futuro puede ser su hogar. La suerte está echada.

Real Madrid - PSG

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Modric, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Danilo, Verratti, Messi, Mbappé, Neymar.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00 (20.00 GMT).

