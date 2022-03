Posible alineación del Real Madrid para el partido ante el PSG en la Champions League

Todo preparado para que el Real Madrid reciba al Paris Saint-Germain en el estadio Santiago Bernabéu. Los franceses llegan con la ligera ventaja ganada en la ida, pero el equipo de Carlo Ancelotti todavía tiene mucho que decir en la eliminatoria estrella de los octavos de final de la Champions League.

Con las ausencias de Casemiro y Ferland Mendy, el entrenador italiano está obligado a rotar frente al PSG. Ambos vieron la amarilla en el Parque de los Príncipes y cumplen ciclo en el partido de vuelta. Sus huecos serán ocupados por Nacho Fernández, en el lateral izquierdo, y por Eduardo Camavinga, en el centro del campo.

Aunque la gran duda en el equipo blanco la protagoniza Toni Kroos. El centrocampista alemán causó baja en el último encuentro de La Liga. Se esperaba que llegase a tiempo para la Champions. Finalmente, ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y todo apunta a que partirá de inicio.

Once del Real Madrid ante el PSG

Sobre Kroos habló Ancelotti en la rueda de prensa previa. "El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos está al 100% jugará, si pienso que está al 95%, no juega", afirmó el técnico italiano. Pese a esto, sería una sorpresa que el nombre del '8' merengue no figurase en el once titular este miércoles.

Menos dudas hay en la portería. Thibaut Courtois, el muro belga, se colocará nuevamente bajo los tres palos. Por delante de él, la tradicional defensa de cuatro formada, en esta ocasión, por Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba y el ya mencionado Nacho Fernández.

En cuanto a la medular, el único fijo parece Luka Modric. El '10' fue protagonista ante los medios de comunicación. Aunque sí que apunta a que uno de sus acompañantes será Toni Kroos. El tercero, en sustitución de Casemiro, será el joven mediocentro francés. Y es que Carlo Ancelotti ya apostó por él en La Liga. Lo que parecía una prueba que, además, aprobó con nota tras su golazo ante la Real Sociedad.

El tridente

Karim Benzema será el gran referente en ataque. En el Parque de los Príncipes estuvo lejos de su cien por cien. Pero ya está recuperado y listo para sacar sus garras. A su lado, un Vinicius Júnior que también quiere sacarse la 'espinita' de la ida. Por la derecha, Marco Asensio gana enteros, aunque el pasado sábado fuese Rodrygo Goes el elegido.

