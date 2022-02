La cacería contra Vinicius Júnior en La Liga: entradas fuertes, agresiones y provocaciones verbales

La situación con Vinicius Júnior en La Liga empieza a pasar de castaño a oscuro. Desde que ha explotado en esta temporada, los equipos rivales buscan con premeditación y alevosía al jugador brasileño. Quizá sea el carácter del extremo del Real Madrid, intenso y latino, la que también provoque al rival. Los mejores regateadores siempre han tenido que lidiar con el problema de las entradas terribles, pero a la estrella merengue le buscan de todas las formas posibles incluso con agresiones, como este sábado en Villarreal.

Corría el minuto 15 de partido cuando, tras una cesión de Raúl Albiol a Gerónimo Rulli, el central golpeaba a Vinicius con su codo en la cara al delantero del Real Madrid. La acción parecía involuntaria en un principio, pero el jugador del Villarreal mira premeditadamente hacia atrás cuando llega el brasileño. El árbitro del partido, José María Sánchez Martínez, no estaba viendo la acción y paró el choque para que le atendieran. El VAR, Ignacio Iglesias Villanueva, no interpretó que debían revisar la acción.

Lo peor no fue eso. La reacción de Albiol no fue la más afortunada tras el partido. El jugador del Villarreal explicó la acción en los micrófonos de Movistar+ y aseguró que, si le da, "no se levanta". "Le hago sangre seguro si le golpeo. Ha chocado conmigo y ya", sentenció. El jugador volteó su cabeza y vio perfectamente donde estaba. Además, asegura que le dio "con el hombro", cuando en las imágenes se ve que saca su codo de forma clara.

Raúl Albiol se encara a Vinicius, tendido sobre el césped EFE

Después de sufrir varias entradas de Juan Foyth, llegaría aún otra agresión. La segunda se produjo durante un lanzamiento de falta de Toni Kroos. El balón no había salido de los pies del alemán cuando Dani Parejo le propinó un codazo. Ni Sánchez Martínez, ni Iglesias Villanueva, vieron algo punible. En esta acción no se puede pitar penalti, ya que el balón no está en movimiento. Pero al ser una agresión, el VAR puede entrar perfectamente para expulsar al jugador del Villarreal.

Bajo la presión

El día en el que Vinicius se hizo aún más grande por llegar a los 150 partidos, los rivales siguen haciéndole más importante con estas acciones. Solo Raúl, con 20 años, 6 meses y 29 días, y Casillas, con 21 años, 5 meses y 28 días, lograron llegar a estas cifras con mayor precocidad. Que los rivales le busquen durante todos los partidos es muestra de que todos le tienen mucho respeto. El crecimiento del brasileño es una evidencia por sus números y en cada partido sobre el campo.

El delantero estuvo acompañado de dudas y menosprecios desde su llegada a la capital. Las expectativas eran muy altas y sus ratios goleadores con el primer equipo no terminaban de convencer. Vinicius contaba con explosividad y regate, pero le faltaba lo más importante para un delantero: el gol. Un punto negativo que esta campaña, tras un verano de constantes entrenamientos a las órdenes de Ancelotti, ha hecho desaparecer de forma absoluta.

