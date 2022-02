Modric: "No sé hasta qué año voy a jugar, puede ser hasta los 40..."

En 2022 cumplirá 37 años, pero Luka Modric no quiere poner fecha al final de su carrera como futbolista. Esta temporada está demostrando con el Real Madrid de lo que todavía es capaz de ofrecer en el campo y de ahí que el club blanco vaya a renovarle por otra temporada, la 2022-2023. Pero, entonces, ¿cuándo se retirará el croata? Él mismo da respuesta a la pregunta.

Modric ha hablado como parte del lanzamiento oficial en España de Sportening, una aplicación de la que el futbolista es inversor y consiste reunir a fans de todo el mundo para estar al tanto de sus equipos de fútbol favoritos y puntuar a los jugadores.

Esto dice sobre su retirada: "No lo sé, de verdad, no sé hasta que año voy a poder jugar. Puede ser 40, o más o menos. Vamos a ver. Tengo que ir poco a poco, disfrutar de lo que estoy haciendo, me siento bien físicamente, que es importante, mentalmente también, estoy en un club muy grande, el mejor club del mundo sin ninguna duda y estoy trabajando para para mantener este nivel lo más allá posible".

Y añade: "Vamos a ver cuánto será pero hablar de años es muy difícil. Ahora tengo casi 37 y me siento muy bien de verdad. He trabajado fuera de Valdebebas y de las sedes del club para saber en qué puedo mejorar, dónde puedo mantener el físico".

Luka Modric dispara a portería dentro del área del Granada REUTERS

Modric hace repaso a su etapa en el Real Madrid: "Hay muchos momentos felices que he vivido en el Real Madrid, pero el más feliz a lo mejor fue ganando la Décima. Si hay que elegir uno, creo que es este momento porque es el número 10, mi número favorito, la Décima, que se estaba esperando desde hace más de 12 años, y que cuando llegué aquí todos hablaban de la Décima, nada más era importante. Solo escuchaba la palabra la Décima, la Décima... Por eso sabía que había que ganarla y conquistarla de esa manera en la que lo hicimos es algo impresionante. Este es el momento más feliz pero he vivido muchos más momentos felices, de una felicidad enorme, aunque este es el número uno."

En total, son 10 años como futbolista del Real Madrid: "En mi paso por Madrid he conseguido más de lo que me esperaba o de lo que quería, porque han sido casi ahora 10 años en un sueño. Es muy difícil que puedas escribir todo lo que me ha pasado en estos casi 10 años. Aparte de esto, mi conexión con el club es perfecta, mi conexión con los aficionados también, desde el primer momento me han mostrado cariño y han confiado en mí, apoyándome, y esto me ha ayudado a conseguir todo lo que he conseguido y a seguir adelante".

Tras su retirada

Por último, Modric también habla de su vida tras el fútbol: "El plan para después del fútbol de verdad que no lo he pensado todavía. No soy una persona que piense mucho en el futuro, me gusta vivir en el presente e ir poco a poco, disfrutar del momento, de lo que estoy haciendo ahora mismo y ya veremos lo que vaya a traer el futuro. Me siento bien, quiero disfrutar más del fútbol, de todo lo que estoy haciendo y cuando llegas a esta edad es muy difícil saber cuánto vas a durar o lo que quieres hacer. Tienes que ir poco a poco, disfrutar y hasta que dure".

