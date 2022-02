Ceballos pide paso en un Real Madrid que se juega la Champions y La Liga

Hasta el comienzo de este 2022, Dani Ceballos se ha mantenido inédito por culpa de la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El centrocampista andaluz no jugó ni un solo minuto en el primer tramo de la campaña. Pero desde que está disponible, Carlo Ancelotti tampoco ha tirado de él demasiado.

Sus actuaciones se remiten a 57 minutos entre La Liga y la Copa del Rey. Cuatro partidos y una asistencia, este es su balance. En un momento complicado para el Real Madrid, la figura de Ceballos surge entre las sombras como una posible solución. Tiene buen disparo y aún mejor visión de juego. Precisamente, dos cosas que le hacen falta al equipo blanco. Sobre todo con lo que está por delante.

El Real Madrid visita el próximo martes el Parque de los Príncipes. Primer duelo de los octavos de final de la Champions League. El de Utrera no apunta al once titular ni mucho menos. Pero el método de Ancelotti de no completar los cinco cambios durante los partidos le está saliendo mal al italiano. De hecho, le costó, en parte, la eliminación de la Copa del Rey ante el Athletic Club.

Ceballos es uno de esos jugadores que podría ser importante a la hora de rotar. Puede dar descanso a Modric o a Kroos. E incluso puede adelantar su posición hasta la mediapunta, en el caso de que Ancelotti optase por cambiar el dibujo en un determinado momento.

Además, tiene experiencia. Ha jugado en otra liga como la Premier League, exigente como ninguna, en las filas del Arsenal, además de competiciones europeas y, por supuesto, sus incursiones con la Selección y con las categorías inferiores del combinado nacional.

Fichaje de invierno

Sin poder participar en el primer tramo de la temporada, Dani Ceballos puede ser importante de aquí al final del curso. Al menos eso es lo que él pretende. Pero para conseguir este objetivo, el primero que tiene que darle bola es el propio Carlo Ancelotti.

Un particular fichaje de invierno. A coste cero y de lujo. Nadie puede dudar de su calidad, pero no ha tenido tiempo de poder demostrar el gran futbolista que puede llegar a ser. Con Casemiro, Modric, Kroos, Fede Valverde, Camavinga o incluso Isco, el centro del campo está completo. Pero también está el propio Ceballos, quien tiene cosas que el resto no.

Juventud y ganas. Esto le sobra al utrerano. De momento es uno de esos 'olvidados' que tan famosos están siendo en estas últimas semanas. Sobre todo porque parece que al Real Madrid le hace faltan mayores dosis de frescura en este punto de la campaña. Frescura que pueden dar los Ceballos, Valverde y compañía.

Ancelotti dijo recientemente que Ceballos iba "a tener un papel importante en el segundo tramo de la temporada". Eso es lo que espera el propio centrocampista. Espera que el entrenador italiano cumpla su promesa y que él pueda ser importante en el objetivo del doblete: de ganar Liga y Champions en la 2021/2022.

