Haaland, tres equipos por los que fichar y ninguno es el Barça: "En España solo hay una opción"

¿Dónde jugará Erling Haaland? Es la gran pregunta que el planeta fútbol se hace con una de las grandes estrellas del fútbol, al tiempo que todos dan por hecho que Kylian Mbappé lo hará en el Real Madrid. Candidatos sobran, pero parece que en la batalla real no habrá tantos aspirantes a su fichaje como se podía pensar. La lista se reduce y el Barça podría quedar fuera de ella.

Es lo que se viene apuntando desde esta semana en Inglaterra y que ahora cobra fuerza también por las palabras de una leyenda, Ruud Gullit. En una entrevista al diario Bild, ha resumido los clubes capaces de fichar a Haaland en tres nombres: Manchester City, Liverpool y Real Madrid. City y Madrid son los señalados por todos, pero el neerlandés mete en la ecuación a los reds en caso de llamar a la puerta del delantero.

"Lo veo en Inglaterra, pero creo que no irá al Manchester United. El City le vendría bien por Pep Guardiola. Pero Jürgen Klopp y Liverpool también serían geniales. Lo que ha hecho Jürgen con este club es increíble. Solo tienes que elogiarlo, siempre tiene hambre. Eso le queda bien a Haaland, es su estilo. En España solo el Real Madrid es una opción. Estos son los tres clubes que competirán por Erling", ha dicho.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

En sus palabras deja claro que el Manchester United no podrá competir por el fichaje de Haaland y, además, quita sin mencionarlo al Barcelona. Joan Laporta quiere estar en la pelea por el noruego, pero la dolorida economía del club dificilmente le permita estar siquiera en el debate en el momento de la verdad.

En Inglaterra tienen claro que el City irá con todo a por Haaland, pero se viene apuntando de la misma manera que el club de Mánchester es consciente de que la prioridad del delantero es jugar en el Real Madrid. El proyecto del club blanco atrae a las grandes estrellas y el club blanco trata de encontrar el mejor momento para reunirlas en su plantilla.

Lewandowski y De Ligt

En otro orden de cosas, Gullit también habló de otros futbolistas. El caso de Lewandowski: "Lo amo como jugador, lo puede todo. También creía que ganaría el Balón de Oro. Fue una sorpresa que no sucediera de esa manera. Pero no fue una estafa, solo un simple voto. Es muy lamentable que esté activo en la misma época que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Siento que no es valorado como los otros dos en todo el mundo. Esto es una lástima".

Además, se mostró partidario de ver algún día jugar a Matthijs de Ligt en el Bayern Múnich: "Matthijs experimentó y aprendió mucho en la Juventus. Podría hacer una muy buena contribución al Bayern".

