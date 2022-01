La justicia de Francia embarga 230.000 euros a Karim Benzema tras el juicio por el Caso Valbuena

Parecía que el caso de Karim Benzema y Mathieu Valbuena se había cerrado con la pena de un año de cárcel suspendida, una multa de 75.000 euros y una indemnización al futbolista de otros 80.000. Así finalizaba un proceso que comenzó en 2015 cuando salió a la luz este caso de 'sextape' y que le llevó a ser vetado de la selección francesa. Pero AFP revela este jueves que la indemnización ha sido superior a la establecida en un primer lugar.

Finalmente, será una suma de 230.000 euros la que compense todo el caso. De hecho, este dinero ha sido sustraído de una cuenta bancaria del futbolista francés, como informa la agencia de noticias gala. Como no pagó esta cantidad en el momento, la defensa de Valbuena pidió embargar esta cantidad a través de un responsable de una cuenta bancaria francesa del jugador del Real Madrid. Esto provocó un bloqueo parcial de esta cuenta, según una fuente familiarizada con el asunto.

"Estas son consecuencias lógicas de la decisión de pago inmediato. Pedimos un pago amistoso que nunca sucedió, así que pasamos al siguiente paso", explica uno de los abogados de Valbuena a AFP. Cabe destacar que el recurso de Benzema sigue en pie. El merengue sigue defendiendo su inocencia.

Cabe destacar que la propia sentencia reconoce que Benzema no estaba al tanto de la acción de los chantajistas, por lo que la decisión del tribunal no termina de encajar en el análisis de los abogados del jugador. De hecho, uno de sus letrados, fue claro tras conocer la sentencia: "Ha sido condenado sin pruebas, la sentencia no se corresponde con la realidad de los hechos". Benzema espera ser absuelto próximamente tras su apelación. El jugador, como viene reconociendo, únicamente intentó ayudar a Valbuena cuando conoció los hechos.

El proceso de apelación, además, contará con la presencia de Karim Benzema. El jugador no ha podido acudir durante estas últimas vistas al tener compromisos deportivos, pero sus abogados ya han trasladado que irá presencialmente para mostrar su inocencia y poner punto final a un proceso que le ha traído más de un problema en su carrera deportiva.

Además, el jugador está tranquilo porque Francia y el Real Madrid le respaldan. Noel Le Graet, máximo responsable de la federación, aseguró que aunque Benzema fuera condenado no se iba a tener en cuenta a la hora de realizar las convocatorias. Aunque todo estará en manos de Deschamps, desde la cúpula federativa se reafirmó que Karim continuaría entre los disponibles más allá de la decisión final del Tribunal.

Por si fuera poco, el Real Madrid también está tranquilo con el caso de Karim Benzema. Durante todo este tiempo ha creído la versión del jugador, que se considera inocente de los delitos de los que se le acusan. A la vista de la sentencia y de la contradicción que esta expone, sigue contando con el respaldo de la entidad. El galo es fundamental en el club merengue y su evolución durante todos estos años en los que era discriminado de la selección gala ha sido inconmensurable.

