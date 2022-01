Vinicius es una realidad: el Real Madrid defiende a su próximo Balón de Oro

Vinicius Jr. volvió a la disciplina del Real Madrid después de un parón. El físico le ha acompañado durante toda la primera parte de la temporada y ningún rival había logrado frenarle. Sin embargo, un contagio de la Covid-19 le obligó a parar un tiempo. Durante su baja, el equipo entrenado por Carlo Ancelotti ha echado en falta un poco de chispa en ataque. Y, tras su regreso ante el Valencia, se demostró una vez más que el brasileño es un talento actual que aspira a todo.

El delantero estuvo acompañado de dudas y menosprecios desde su llegada a la capital. Las expectativas eran muy altas y sus ratios goleadores con el primer equipo no terminaban de convencer. Vinicius contaba con explosividad y regate, pero le faltaba lo más importante para un delantero: el gol. Un punto negativo que esta campaña, tras un verano de constantes entrenamientos a las órdenes de Ancelotti, ha hecho desaparecer de forma absoluta.

Vincius marcó dos nuevos tantos ante el Valencia. De esta manera, el atacante acumula en su cuenta particular un total de 14 goles en 27 partidos. El brasileño fija así una media de un gol cada 154 minutos sobre el césped, cifra que mejora el ratio de otros atacantes mundiales como Leo Messi, que ve portería cada 219 minutos en el campo. El argentino, cabe recordar, recibió el Balón de Oro hace unas semanas y aspira a repetir título en los premios The Best.

Los datos hablan por sí solos. Pero, además, Vinicus cuenta con el respaldo de las sensaciones. Ya es uno de los jugadores más en forma de toda Europa, se ha asentado en la titularidad del Real Madrid y reclama su puesto en una Brasil donde Tite es el único que no parece confiar en el joven atacante. Una postura que el delantero espera cambiar a base de goles con la camiseta merengue.

Respaldo al futuro

Benzema, tras el triunfo ante el Valencia y sus combinaciones con Vinicius, dejó claro que se compenetran a la perfección. "Me siento muy bien con Vinicius porque nos entendemos, conozco todo su potencial", indicó el galo, peso pesado del vestuario merengue. De igual manera, Ancelotti no dudó en destacar su regreso: "Vinicius ha vuelto muy bien, no ha destacado por sus regates, pero sí por sus goles, como si fuera delantero centro, algo a lo que no está acostumbrado".

La idea, por lo tanto, es clara: el Real Madrid ve en Vinicius a su próxima gran estrella. El brasileño tiene solo 21 años y ya está asentado en un club que aspira a los mejores títulos del planeta. Su mejora goleadora le ha catapultado y no hay dudas sobre su calidad. Por todo ello, la idea de que se convierta en Balón de Oro en los próximos años no es descabellada. Sin Cristiano Ronaldo y con un Leo Messi que esta temporada salvó la cara ganando la Copa América con Argentina, el podio de los mejores del mundo necesita sucesores y Vinicius será uno de ellos.

