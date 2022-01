Gayá y la estadística desmontan el relato del Valencia: el Real Madrid fue justo ganador

El triunfo del Real Madrid ante el Valencia estuvo marcado por una nueva exhibición de Karim Benzema y Vinicius Jr., la pareja de moda en el fútbol continental. Sin embargo, en el bando che fue el colegiado Hernández Hernández quien desniveló el partido. El conjunto valencianista criticó en redes sociales la actuación del árbitro y ha impulsado un relato que no se ajusta a la realidad. Ni los datos ni la propia visión del vestuario respaldan la idea de que el Valencia sufrió un atraco que le hizo perder.

El equipo entrenado por José Bordalás, por ejemplo, acabó perdiendo en el plano de la posesión. El equipo merengue se marchó con un 69% de la posesión del balón mientras que los che solo aguantaron el 32%. Un dato que, de no ser por la presión ofensiva, no tendría ningún valor.

Es aquí donde el Real Madrid también consiguió superioridad, pues se realizaron 23 tiros frente a los 12 intentados por el Valencia. Courtois tuvo que intervenir en siete de las ocasiones que el equipo de Mestalla lanzó a portería. Cillesen, por su parte, lo hizo una vez más gracias a los ocho lanzamientos entre los tres palos que intentó el Real Madrid.

Además de los datos, un peso pesado del vestuario como Gayá reconoció en la entrevista posterior al partido que los errores del Valencia en defensa están haciendo mucho daño. "No voy a poner ninguna excusa, tenemos que hacer autocrítica porque recibiendo cuatro goles o vamos a poder ganar partidos", espetó en un claro ejemplo de autocrítica tras la dura derrota en el Santiago Bernabéu.

El técnico del equipo, Bordalás, siguió la misma línea: "Así no podemos continuar, encajando goles con esta facilitada. Así no vamos a ningún sitio, somos el Valencia. Obviamente, 32 goles encajados, esto o lo cortamos o poco podemos hacer. Hoy ha sido el Real Madrid, pero la semana pasada nos marcó dos el Espanyol. Cada partido es una fragilidad enorme, si no mejoramos eso es complicado".

El Real Madrid, en definitiva, logró sumar una victoria más para seguir en lo más alto de la clasificación. El Valencia, que en las horas previas ya había caldeado el ambiente entre los aficionados por medio de la prensa con insinuaciones de presión arbitral, no tuvo opciones de llevarse el encuentro. El equipo merengue vio cómo se señalaba un penalti muy leve de Mendy que en otras ocasiones no se ha señalado, mientras se obvió otro por agarrón a David Alaba antes del pitado sobre Casemiro.

