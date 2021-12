Carlo Ancelotti y los fichajes de Mbappé y Haaland: "El futuro del Real Madrid ya está escrito"

El Real Madrid ya piensa en un 2022 de ensueño. El proyecto deportivo que tiene la entidad asegura un futuro, pero para que este sea dorado faltan las guindas que serían Kylian Mbappé y Erling Haaland. Carlo Ancelotti no se moja demasiado sobre lo que pueda suceder con respecto a estas dos llegadas para las que el mercado de fichajes pone al club merengue como el candidato más favorable a hacerse con los dos jugadores que lo protagonizan.

Pero sí que ha dejado un comentario en una entrevista reciente que da más motivos al madridismo a ser optimistas con respecto a estas dos posibles llegadas. El italiano ha alabado las obras que se están realizando en el Santiago Bernabéu para convertirlo en el mejor estadio del mundo. Desde que las visitó junto a toda la plantilla al comienzo de esta temporada, en la que su equipo está brillando, han avanzado mucho y el objetivo es que al final de 2022 se inaugure.

En una entrevista en el diario As le han preguntado sobre si este escenario es el lugar en el que les gustaría jugar a los mejores del mundo, como Haaland y Mbappé: "Claro que sí, pero el futuro de este equipo ya está escrito. No sé qué harán los jugadores..., y ojalá que el entrenador sea el mismo que es hoy en día. Pero es que es igual, porque el futuro del Real Madrid ya está escrito con el actual equipo y con otros jóvenes que llegarán. No hay duda de que el Real Madrid va a competir a tope durante mucho tiempo".

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG. Matthieu Mirville / ZUMA Press Wir / DPA

El caso de Kylian Mbappé no pudo cerrarse hace unos meses y vivirá un nuevo episodio, probablemente el último, este 2022. El PSG ha lanzado varias ofertas de renovación y el jugador ha seguido rechazando las propuestas. Por lo tanto, su intención de dejar el equipo y firmar por el Real Madrid es evidente. Después de lo sucedido en el último mercado de traspasos, será el francés quien por fin tenga en su mano todo el control de la situación.

Haaland, en duda

El delantero noruego puede resultar el fichaje más complicado por el número de aspirantes que hay para su incorporación. Erling Haaland gusta en la Premier League y entidades como el Manchester United o el Manchester City ya se han posicionado a favor de su incorporación. Sin embargo, habrá que esperar a este verano de 2022 para acabar con el misterio y conocer la decisión del delantero y de su entorno ya que cuenta con contrato hasta 2024.

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund. REUTERS

La gran amenaza para el Borussia Dortmund es la cláusula que se activa durante este 2022 por la que Haaland podrá salir a cambio de 75 millones de euros. Por eso, pretenden lanzar una bomba en forma de renovación. Tal y como publica Bild, en el club alemán están dispuestos a tirar la casa por la ventana para poder retener al delantero noruego. Así, vería mejorado su contrato de manera espectacular. Concretamente, doblaría su sueldo actual, pasando de los 8 a los 16 millones por temporada. Además, la propuesta iría de la mano de Puma, que entraría en la operación con un contrato de patrocinio importante.

