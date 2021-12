Benzema y su duro camino hacia el derbi: la cuenta atrás para hundir al Atleti de Simeone en La Liga

El partido de este domingo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid puede suponer un antes y un después en la temporada. Para los blancos, la confirmación de que son los grandes favoritos para llevarse el título. Para los rojiblancos, casi un todo o nada en La Liga, ganar para seguir con vida o perder para decir adiós al campeonato.

Sin embargo, si para alguien será especial el partido será para Karim Benzema. El delantero del Real Madrid ha vuelto a demostrar su compromiso y su casta haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para estar presente en un partido que, como dicta la clasificación, puede ser clave.

El ariete francés del equipo blanco se lesionó hace tan solo siete días, el pasado sábado ante la Real Sociedad. Pasado el primer cuarto de hora del partido, Karim sufrió un pequeño pinchazo en el isquio de la pierna izquierda que le hice irse al suelo preocupado. Podía ser una lesión importante, por lo que ni Ancelotti ni el cuerpo médico quisieron correr ningún riesgo.

Karim Benzema se retira del terreno de juego tras su lesión en el Real Sociedad - Real Madrid. AFP7 / Europa Press

Jovic saltó al campo y Benzema fue tratado de inmediato. Las primeras exploraciones abrían una puerta a la esperanza ya que se trataba de una simple molestia. Aun así, el partido contra el Inter de Milán estaba descartado y el derbi contra el Atlético de Madrid probablemente también.

Benzema comenzó la semana sin entrenarse junto al resto de sus compañeros, cuidándose con mimo para poder volver cuanto antes en esta maratón de partidos tan exigente que está teniendo el conjunto madridista y que está solventando de momento con nota. Todo son victorias, ya sea el Athletic, el Sevilla o el Inter quien se pone delante. El siguiente en probar suerte será el Atleti.

Mientras tanto, Benzema ha completado la semana con mucho esfuerzo y ha llevado a cabo una recuperación exprés, milagrosa, lo que le ha permitido entrar en la convocatoria de Ancelotti por la puerta grande. Además, todo hace indicar que será titular. Horas con los fisios, de cuidados fuera de la Ciudad Real Madrid, de entrenamientos en solitario en el gimnasio y la madurez de un jugador que se conoce al milímetro y que está de dulce para volver en el mejor momento.

Vuelve la pareja

El regreso de Karim Benzema al equipo no es solo una buena noticia porque regresa una estrella, el máximo goleador y máximo asistente de La Liga y un capitán. Si no que es una alegría para el fútbol porque la pareja del momento vuelve a reunirse. Benzema formará en ataque junto a Vinicius y juntos buscarán poner contra las cuerdas a los de Simeone.

Karim Benzema y Vinicius Júnior, durante el Real Madrid - Shakhtar Donetsk de Champions League EFE

Sin Benzema, Vinicius ha sufrido. En el Reale Arena brilló con un gol y una asistencia y demostró que también sabe combinar con Jovic. Sin embargo, ante el Inter, estuvo menos acertado. Sin Karim sobre el césped, 'Vini' no solo pierde un socio inmejorable, un jugador que siempre devuelve la pelota mejor de lo que la recibe. Pierde también una ayuda, una distracción.

Cuando Benzema no está sobre el campo, Vinicius queda como mayor y casi única amenaza en ataque reseñable. No es que el resto de compañeros no pueda llegar o marcar, como hacen Kroos o Asensio, sino que las defensas lo tienen más fácil para cerrar al brasileño. No les hace falta doblar la atención en dos jugadores y el extremo recibe marcajes mucho más férreos y ajustados.

Ahora, el Atleti tendrá que estar a los en un partido que puede ser crucial para ellos. Con Benzema, el Real Madrid recupera fútbol y gol. Si está a buen nivel, como lleva demostrando todo este 2021, el conjunto blanco puede asestar un golpe casi definitivo al Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, quien está en crisis en Liga. Además, los rojiblancos llegan con moral después de su agónica clasificación para los octavos de final de la Champions y Benzema, en forma, puede ser la pesadilla que les pinche la burbuja y les devuelva a su triste realidad.

