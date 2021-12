Modric se pone a 100 en la Champions: el jugador eterno del Real Madrid

Luka Modric continúa viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. A sus 36 años, el centrocampista ha alcanzado los 100 partidos en la Champions League, en la victoria del Real Madrid frente al Inter de Milán de la fase de grupos de la máxima competición del fútbol europeo.

100 duelos de los cuales 92 los ha jugado con el Real Madrid, mientras que los otros 8 los disputó mientras vestía la camiseta del Tottenham. Un centenario que, además de llegar con un triunfo y el pase como primeros de grupo bajo el brazo, fue de la mano de su elección como MVP del partido.

Después del encuentro, Modric se mostró satisfecho: "Estoy muy contento por el partido y por el resultado porque queríamos terminar primeros de grupo para evitar equipos más fuertes, aunque cuando te clasificas tienes que ganar todo si quieres ganar el trofeo".

Luka Modric, tras ganar el MVP de un partido del Real Madrid en la Champions en la temporada 2021/2022 Real Madrid

Pese a que en la previa se presumía que podría rotar, saliendo Fede Valverde en su lugar, Carlo Ancelotti volvió a apostar por un Luka Modric eterno. Y, además, el plan le salió perfecto al técnico italiano: "El entrenador nos dijo que tuviéramos el balón en su campo. Con robos lo hemos hecho muy bien a la contra y cuando teníamos el balón hemos tenido la posesión y creado oportunidades, así metimos en el primer tiempo el golazo de Kroos".

"Nos hubiera gustado tener más la posesión, pero era el plan del entrenador y estamos contentos. En el descanso nos dijo que siguiéramos igual y que presionáramos y aguantáramos el balón más sin tener prisa, con tranquilidad", agregó el '10' merengue.

Renovación

Llegada a esta edad, el Real Madrid mantiene la política de renovar a los jugadores año a año. Modric firmó hasta el final de la presente temporada 2021/2022 y visto su rendimiento, volverá a prolongar su contrato en los próximos meses. Tanto él como el club así lo quieren. Y es que parece que Luka está viviendo una segunda juventud.

Luka Modric, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Él mismo se siente 'como un chaval': "Me siento muy bien, no hay que mirar los años, sino el rendimiento y lo que haces en el campo. Los años cada vez se notan menos porque las carreras se prolongan. Me siento como si tuviera menos de 30 años". Un futbolista de leyenda, que logró ganar el Balón de Oro en 2018 y que a sus 36 años sigue siendo un pilar indiscutible en el trece veces campeón de Europa.

