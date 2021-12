El brutal 'zasca' de Courtois al Balón de Oro como reivindicación

Thibaut Courtois se reivindicó solo unos días después de la escandalosa votación del Trofeo Yashin (premio al mejor portero del año) que le colocó en la octava posición por detrás de otros siete guardametas. Contra el Athletic volvió a demostrar que es el mejor en su posición, pese a lo que digan los premios, y dejó un importante mensaje sobre el Balón de Oro y los premios de este tipo.

El portero del Real Madrid, que fue clave y que tampoco terminó entre los tres mejores porteros del mundo en los premios de France Football, defendió a su compañero después de que el Santiago Bernabéu se rindiera a él. El francés volvió a ver puerta y, ante una nueva lección de calidad, Courtois destacó que cada vez se reduce el premio a quien haya ganado un título como la Champions o la Eurocopa.

Más allá de dicha polémica, a la que se han sumado otros grandes rostros del mundo del fútbol, Courtois también puso en valor la buena racha del Real Madrid y relató los puntos débiles del equipo ante el Athletic Club.

"El sábado nos espera un partidazo contra la Real, luego el Inter para ojalá terminar primeros de grupo y luego el derbi. Esto no para. Vamos a intentar recuperar bien para seguir ganando". Thibaut Courtois. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/QVfguBfvQj — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 1, 2021

Análisis

"La primera parte muy bien. Quizás no creamos muchas ocasiones, pero sí muchos tiros y llegó el gol. En el segundo tiempo, ellos salieron más agresivos y no estuvimos tan acertados en los pases. En los úktimos 15 minutos nos complicamos nosotros mismos al no tener la calma de jugar y de salir de la presión de ellos. Creo que ahí han tenido alguna ocasión más, pero son buenos tres puntos".

Últimos minutos

"Es un poco de falta de calma y de cansancio. Estamos jugando muchos partidos seguidos. A veces intentas guardarte un poco, pero en partidos así, contra un rival así, no puedes hacerlo. Con los cambios han salido más intensos y nos costó tener esa calma para hacer pases acertados. Si hubiéramos salido de esa presión, podríamos haber marcado el segundo o tercero. Eso no llega y todo puede pasar".

Debilidades

"Al final también es mérito de ellos, no son un mal equipo. Cuando ven cómo hemos jugado, se adaptan a nuestro juego e intentan hacernos daño donde pueden. También nos complicados un poco y tuvieron algunas ocasiones. El gol llegó en un buen momento".

Paradas

"Creo que al final la de Raúl fue más clara. Un cabezazo hacia al suelo no es fácil. El segundo -ante Sancet- es más hacerme grande y tirarme abajo con los pies".

Balón de Oro

"Sí, se lo merece. Al final, es un título raro porque si ves a la gente que está ahí arriba son gente que ha ganado Copa América, Eurocopa, Mundial o Champions. Siempre es así. Parece que el año solo se divide en una copa o dos y solo ven eso, porque no miran a todo el año. Es un poco difícil en mi opinión, pero esperemos ganar títulos este año y que él lo gane el año que viene".

Buena racha

"Estamos jugando muy buenos partidos. Nos hemos dejado algún punto, pero en general creo que estamos haciendo un buen trabajo. Ahora el sábado nos espera un partidazo contra la Real, luego ante el Inter para acabar primeros de grupo y luego un derbi. Esperamos seguir ganando".

