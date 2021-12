Por qué Courtois es el mejor portero del mundo: el escándalo del Balón de Oro y The Best

Thibaut Courtois (Bree, Bélgica; 1992) sostuvo al Real Madrid en los momentos más difíciles de su partido de este miércoles contra el Athletic. El guardameta fue protagonista de la victoria de su equipo con sus paradas de mérito, aunque esto hace demasiado tiempo que dejó de ser una novedad. El problema es los que votan en los premios individuales no pueden o no quieren verlo.

"Parece que en el año solo importan algunas copas y solo ven eso, no miran todo el año y así es un poco difícil". Eso es lo que decía Courtois al final del partido al ser preguntado por el cuarto puesto de Karim Benzema, el otro protagonista ayer, en el Balón de Oro. Se puede también aplicar a lo que sufrió él, que fue ser despreciado hasta la octava posición de las votaciones del Trofeo Yashin al mejor portero del año.

Courtois no es peor que Kasper Schmeichel, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, Ederson, Jan Oblak, Édouard Mendy y Gianluigi Donnarumma. Tampoco su 2021 lo ha sido. Esos son los siete porteros que recibieron más votos que él en el premio de France Football. Más escandaloso es lo del premio The Best, que entrega la FIFA, quedando fuera de los cinco finalistas entre los que está también Alisson Becker, del Liverpool.

Solo viendo la actuación de Courtois de ayer es imposible pensar que hay hasta ocho guardametas mejores que él en este momento. Los datos, un factor objetivo, son claros: nadie es mejor que él o, si lo hay, desde luego que no hay tantos otros porteros entremedias. Thibaut volvió a dejar su portería vacía y no fue porque los del Athletic no le probaran durante los 90 minutos.

Unai Simón, portero del Athletic y de la Selección y rival de Courtois ayer, era claro tras el partido: "Se recompensa muy poco el trabajo que hace. Hay muchas estrellas en el equipo como Benzema, Luca, Toni... Hoy no se hubiesen llevado la victoria sin él, hay que reforazar el trabajo del portero. Se le está valorando muy poco y es uno de los pilares de este Real Madrid", decía.

Carlo Ancelotti, su entrenador, no podía hacer más que rendirse a Courtois: "Está haciendo cosas extraordinarias [...] Hemos tenido la suerte de tener a grandes porteros. Casillas, Diego López, Buffon, Cech, Neuer. 'Tibu' está entre los mejores sin duda y es el mejor en este momento".

Los números de los mejores

Uno solo se puede rendir a la evidencia en cuanto a Courtois. Esta temporada ha encajado 18 goles en 20 partidos (1.800 minutos), con un promedio de un gol recibido cada 100 minutos. Repasando la lista de los que han recibido más votos en el Trofeo Yashin, esto es lo que sale:

Jugador Minutos Goles encajados Promedio (goles por minuto) E. Mendy 1.739 8 217,4' Ederson 1.620 16 101,2 COURTOIS 1.800 18 100' Donnarumma 720 8 90' Neuer 1.800 22 81,9' Oblak 1.710 21 81,4' E. Martínez 1.170 20 58,5' Schmeichel 1.800 33 54,5

Courtois solo encaja más este curso que Mendy, del Chelsea, y Ederson, del Manchester City. Estos números, eso sí, tienen un mérito compartido con las defensas de cada equipo, que son también los que han de evitar que el rival pruebe a su portero.

Pero ¿y lo que depende exclusivamente del portero? Pues ahí Courtois ya si que es imbatible. En lo que va de Liga, disputados 15 partidos, ha realizado 40 salvadas y tiene un porcentaje de 74% de eficacia cada vez que le disparan a puerta. Oblak solo lleva 17 salvadas y un porcentaje de 59,3% y Ter Stegen, algo mejor que el esloveno, ha realizado 22 salvadas y tiene un porcentaje de 62,9% de eficacia bajo palos.

A nivel europeo, el dominio de Courtois es incluso mayor. En cinco partidos que van de la fase de grupos de la presente Champions League, al Real Madrid (y por ende a Courtois) solo le han hecho tres goles (dos el Sheriff y uno el Shakhtar). Nadie es tan seguro como el belga, que tiene una eficacia del 86,36% en la portería. A pesar de lo que digan el Balón de Oro y The Best, Courtois es de oro.

