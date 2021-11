Por qué todos hablan de Vinicius: su espectacular 'lambretta' contra Argentina

Vinicius ha tardado dos partidos en demostrar a Tite que debe de ser una de sus referencias en la selección de Brasil. El futbolista del Real Madrid, que fue convocado de rebote tras la lesión de Roberto Firmino, no solo se ha hecho ya con la titularidad sino que también deja las jugadas más destacadas de la Canarinha. El escenario era el mejor posible: el enfrentamiento contra Argentina.

El clásico del fútbol sudamericano acabó 0-0, pero la estrella fue Vinicius. Tite, que mandó antes a casa a Neymar para que descansara, dio paso al del Madrid en su once y no defraudó. El marcador no se movió en todo el partido, pero en las redes del que más se hablaba era de Vini. El principal motivo fue la lambretta que dejó en una de las esquinas del campo.

El fútbol de Vini no deja de ganar adeptos. Tiene la esencia carioca y, en un momento del fútbol en el que predomina lo físico, su talento alegra a los aficionados que ven sus partidos. Ante Argentina dejó una maravilla que se recordará siempre cuando se repase la galería de mejores jugadas del delantero.

BUENAS NOCHES de parte de Vinicius Jr.

Vinicius regresa ahora a Madrid siguiendo con las buenas sensaciones que arrastra desde el comienzo de la temporada. No deja de crecer el talento brasileño, que ya ha dejado su sello con la Canarinha. Es solo el comienzo.

Empate sin goles

Argentina se clasificó este martes al Mundial de Qatar 2022 gracias al punto conseguido luego del empate sin goles con el clasificado Brasil y a la derrota de Chile por 0-2 ante Ecuador por la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas.

Vinicius, con Brasil Reuters

El equipo capitaneado por Lionel Messi supo durante el segundo tiempo que, como el partido entre Paraguay y Colombia terminó en empate, podían clasificarse al Mundial si le ganaban a la Canarinha o si, con el empate ante Brasil, la derrota de Chile ante Ecuador les facilitaría la clasificación anticipada al Mundial.

La igualdad conseguida en la provincia de San Juan en una nueva edición del clásico sudamericano le permitió a la Canarinha mantener la ventaja de seis puntos sobre la Albiceleste a falta de cuatro jornadas para el final de las eliminatorias.

Argentina, por su parte, llegó a los 27 partidos sin derrotas, con 17 triunfos y 10 empates.

