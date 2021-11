Carvajal, sobre su trabajo psicológico: "¿Bale y Hazard? Lo he comentado, pero es muy personal"

Dani Carvajal regresó a la convocatoria de la Selección después de varios meses sin ningún representante del Real Madrid. El lateral es del gusto de Luis Enrique y podrá olvidar por completo las lesiones que le lastraron la temporada pasada. En una entrevista para El Partidazo de COPE, el internacional ha detallado sus conversaciones con el seleccionador y su notable cambio.

El canterano del Real Madrid se sinceró durante una rueda de prensa previa a la jornada de Champions League. Carvajal relató su trabajo psicológico y su nueva forma de trabajar físicamente. Ahora, en esta misma conversación, ha dado más detalles sobre las sesiones de coaching que vivía en las instalaciones del Real Madrid y sus consejos a jugadores como Bale y Hazard.

Carvajal, según ha comentado, sí que ha llegado a hablar con ambas estrellas sobre cómo podría beneficiarles este trabajo psicológico de cara a superar los constantes problemas físicos.

Convocatoria

"Tenía mi esperanza de que Luis Enrique me llamase. Te mentiría si no te dijera que estuve pendiente el viernes cuando dio la lista. Es como un gol. Totalmente. Cualquiera que me conozca sabe que se me escapó la sonrisilla".

Charla con Luis Enrique

"Me ha dicho que esté tranquilo, que aquí hay que ayudar. Que si estoy algo cansado se lo diga".

¿Veto al Madrid de Luis Enrique?

"Ha sido el tema de la discordia en los últimos meses. Al final, el míster a la hora de hacer la lista no mira la camiseta del club que lleva cada jugador, sino el jugador que puede ayudar más. No creo que haya debate".

Su confesión

"No quiero dar pena de que he pasado un momento malo, sino demostrar a la gente que cuando uno se lesiona intenta hacer todo lo posible para no lesionarse y volver a estar bien. No quiero que se piense así de mí, intento hacer todo para estar bien y ayudar al equipo. Así intenté hacerlo ver".

Pasada temporada

"Anímicamente fue complicado. Cuando veías la luz al final del túnel llegaba otro batacazo. Intentabas buscarle la causa y no las encuentras. La cabeza lo controla todo y con una mentalidad positiva es más fácil".

Apoyo mental

"En el club tenemos sesiones de coaching con sesiones personalizadas. En casa mi mujer me hace ver otra perspectiva. Me han hecho sumar y soy una persona diferente. Creo que soy más feliz, le resto importancia a lo que realmente no la tiene. Igual no autoexigirme demasiado, eso me resta energía".

Bale y Hazard

"Lo hemos comentado alguna vez, pero es algo muy personal. Lo puedes recomendar, pero no es fácil meterte en la mente de cada jugador cuando lo pasas mal. Al final cada uno busca su bienestar en su familia y con sus consejos. Lo que a mí me viene bien a otro puede que no".

Su cambio

"La forma de trabajar, de gestionar esfuerzos, el descanso y la alimentación. La forma de encarar los partidos. Intentar bajar el estrés de competición. Vivo cada acción al 200%".

Presión de Vinicius

"Vinicius está en el top mundial. Está siendo decisivo y es de valorar. Se le ha cuestionado mucho, vino joven y se le ha puesto de titular en el Bernabéu. No es fácil. He visto pasar por aquí a gente y no es fácil. A Vinicius le elogio mucho porque ha tirado para adelante, es joven y se lo merece".

Dani Carvajal y Fran García disputan un balón dividido

Opciones de España

"Hay que ganar, sobre todo el jueves que es el partido más clave. Será un partido duro".

La crisis del Barça

"Están felices por la vuelta de Xavi. La vuelta de un estandarte como él para ellos siempre es motivo de alegría. Están intentando reponerse de la mala racha. Cuando llegó Zidane nos sacaban 12 y acabamos apretando La Liga. Hay mucha Liga, cuesta ganar a cada rival la leche".

Ancelotti y Zidane

"Tienen metodologías muy parecidas. Se llevan bien con prácticamente todo el mundo del vestuario. Les gusta tener el balón, disfrutar del fútbol. Creo que son de la misma escuela y me han hecho crecer. No puedo quedarme con ninguno".

Sergio Ramos

"Hablé con él hace poco y me dijo que después del parón podría estar con el equipo. Me parece bien que se lo tome con tranquilidad. Es un golpe complicado cuando ves la luz al final del túnel y vuelves a recaer. Es lo que él no quiere y por eso se lo toma con calma. La superioridad del PSG en la competición nacional es bastante alta, a partir de diciembre queda lo mejor de la temporada y si Ramos está a su nivel será importante".

