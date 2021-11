El Real Madrid mantiene el plan con Mbappé

El Real Madrid no ha variado lo más mínimo su posición con respecto al futuro de Kylian Mbappé. El delantero francés acaba contrato en 2022 y es la principal opción merengue para reforzar la delantera. El joven también quiere vestir de blanco y así se lo hizo saber en verano al PSG. Por ello, tras la negativa del club a negociar, el próximo mes de enero será determinante en los próximos pasos del goleador.

Mbappé será libre para negociar con el club capitalino una vez entremos en 2022. Un camino mucho más sencillo para la entidad que preside Florentino Pérez, que buscó la vía más sencilla este verano recibiendo una nula respuesta por parte de los de Al-Khelaifi. Entonces, ya en el nuevo año, Kylian Mbappé podrá posicionarse con claridad en esta carrera por ver dónde está su futuro consciente de que el Real Madrid le quiere.

El delantero, cabe recordar, también ha demostrado en más de una ocasión que su intención es vestir de blanco. El ejemplo más claro estuvo en una de sus últimas entrevistas en las que desveló sus conversaciones internas con el PSG. Mbappé, después de rechazar varias ofertas de renovación, explicó a la entidad que quería salir este verano para así dejar unos ingresos en concepto de traspasos que no dejaran 'tirado' al PSG.

"Sí. Pedí irme. Desde el momento en que no quise extender, quise que el club tuviera una tasa de transferencia, que tuviera un reemplazo de calidad. Porque es un club que me ha aportado mucho", indicó en la entrevista más clara que ha dado hasta el momento la estrella del fútbol francés. Además, dejó entrever que su única salida sería rumbo al Real Madrid. Unas explicaciones que obviaron en la cúpula francesa y que en enero no tendrá que dar.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El problema de la afición

Más allá de las idas y venidas de estos últimos tiempos, todo está claro en lo que respecta a la operación. El Real Madrid tendrá total libertad a partir de enero para negociar directamente con Mbappé su fichaje y el jugador podrá demostrar que realmente quiere vestir de blanco. Un escenario que de igual manera tendrá que gestionar con cuidado Mbappé por la presión de la afición parisina.

Esta es una de las claves que lo explica todo. La hinchada del PSG siempre se ha caracterizado por ser una de las más radicales de la élite del fútbol europeo. Y así lo han demostrado en más de una ocasión. En plenos rumores sobre el futuro de Mbappé incluso le pitaron. Por ello, que el francés anunciara su intención de fichar por el Real Madrid en mitad de la temporada podría convertir sus últimos días en París en todo un infierno.

Ese escenario es el que se ha intentado evitar desde un primer momento. Y de ahí que el entorno de Mbappé dejara en el aire una posible renovación con el PSG. Mantener la calma de la afición del PSG es determinante, al igual que gestionar su futuro alejado de los focos y evitando la expansión de rumores sobre diferentes clubes. El Real Madrid lo tiene claro y el plan sigue siendo el mismo a menos de dos meses de 2022.

