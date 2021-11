El motivo por el que Luka Modric es baja en el Real Madrid - Rayo Vallecano

Luka Modric no aparece este sábado entre los convocados para el partido en el Santiago Bernabéu. El croata es baja, aunque se esperaba el merecido descanso para el futbolista del Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti se enfrentan al Rayo Vallecano, una de las revelaciones de lo que va de temporada, y tienen que prescindir de uno de los mejores jugadores del equipo. Había jugado los 90 minutos ante el Shakhtar Donetsk esta semana y todo el mundo coincidía a la hora de pensar que tenía que parar. Pero se ha visto obligado.

El croata tiene un resfriado que le ha provocado algunas décimas de fiebre. Por esta razón no estará ni tan siquiera en el campo. Sorprendía en un principio no verle entre los suplentes y Real Madrid TV ha explicado la razón. El jugador descansará en su domicilio. Este inconveniente no debería provocar que no vaya con su selección en el parón que comienza la próxima semana. Así que lo normal es que se desplace este lunes para acudir a la llamada.

Cabe destacar que el futbolista ha dado negativo en la PCR previa al encuentro. Seguirá monitorizado en cualquier caso, pero parece descartarse un posible contagio. El futbolista no ha presentado más síntomas tampoco y todo el mundo confía en que se quede simplemente en este resfriado. Este sábado disfrutará de sus compañeros desde casa. Ancelotti confía en que su ausencia no se note mucho y que Camavinga vuelva a su mejor nivel en esta titularidad.

Luka Modric durante un partido con el Real Madrid Europa Press

Además del francés, el italiano sale con este once: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Camavinga; Asensio, Benzema, Vinicius. El balear, la otra gran novedad, vuelve a un once aprovechando la lesión de Rodrygo Goes. Entre semana fue Lucas Vázquez el hombre que jugaba en la banda derecha. El combinado merengue, además de la de Modric y el brasileño, tiene las bajas de jugadores como Fede Valverde o Gareth Bale.

