Camavinga, la principal novedad del once de Ancelotti para el Real Madrid - Rayo Vallecano

Marco Asensio y Eduardo Camavinga son las principales novedades del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano. Los merengues buscan dormir como líderes este sábado y continuar con sus buenas sensaciones tras ganar en la jornada de Champions League. El objetivo no es otro que consagrarse en lo alto de la clasificación justo antes del parón de selecciones y contra un equipo en racha como el de Iraola. Carlo Ancelotti no ha dado muchas sorpresas con su once.

El italiano sale con: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Camavinga; Asensio, Benzema, Vinicius. El balear vuelve a un once aprovechando la lesión de Rodrygo Goes. Entre semana fue Lucas Vázquez el hombre que jugaba en la banda derecha. Por su parte, Ancelotti da descanso a Luka Modric, que además está resfriado y tiene algo de fiebre (en la PCR ha dado negativo), introduciendo al francés en el centro del campo. Las rotaciones eran necesarias en esta zona del campo después de jugar todo el choque en Champions.

El combinado merengue tiene las bajas de jugadores como Fede Valverde, Rodrygo o Gareth Bale. En el caso del galés porque pondrá rumbo directamente a la concentración de su selección. Rodrygo, por su parte, ya anunció que su regreso sería dentro de poco aunque no para esta jornada liguera. Con todo ello, Ancelotti ha podido armar una convocatoria con garantías suficientes. En la que no había novedades con respecto a la del Shakhtar.

Una de las dudas estaba en Eden Hazard, que viene protagonizando ruedas de prensa las últimas semanas y que apuntaba a suplente ante el Rayo. Finalmente el belga acumula otra suplencia. La punta de ataque la volverá a formar un tridente con dos intocables en su esquema. Benzema y Vinicius volvieron a dar una exhibición en la jornada de Champions League y Ancelotti ya ha destacado en varias ocasiones que no ve cansancio alguno en ambas estrellas.

El centro del campo rota. Ancelotti ha destacado en la previa que Kroos, Casemiro y Modric están jugando a un gran nivel lejos de cualquier exigencia física. Sin embargo, en los últimos duelos sí que se ha notado ese bajón de resistencia. Camavinga entra por Modric en una rotación que daría descanso al croata. Casemiro y Kroos, por su parte, continúan en el once titular. El primero viajará con Brasil en este parón de selecciones, el segundo tendrá un merecido descanso.

Courtois liderará bajo palos ante el Rayo Vallecano en busca de un nuevo partido imbatido. La línea de cuatro, por su parte, tampoco tendrá grandes modificaciones. Dani Carvajal, que sigue cogiendo ritmo, será titular antes de acudir con España a los encuentros de selecciones. Igualmente, Militao y Alaba como centrales, y Mendy en el lateral izquierdo, cierran la línea defensiva. Como siempre, algo que ya es irrenunciable, es que el Real Madrid jugará con un 4-3-3.

