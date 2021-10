Busquets: "No hemos merecido perder, no hemos hecho mal partido"

El FC Barcelona se presentó a El Clásico de La Liga con la ambición de dar la sorpresa, pero sabiéndose inferior al Real Madrid. El conjunto azulgrana, a pesar del buen momento de su rival, dio la cara en casi todo momento y terminaron pagando su poca presencia y su poca pegada de cara a la portería rival. Así lo vio Sergio Busquets, que destacó el buen partido de sus compañeros.

"No hemos merecido perder, no hemos hecho mal partido. Hemos tenido la de Dest y la de Ansu en el primer tiempo. Ellos lo hicieron primero y eso da ventaja, fue definitivo. En la segunda parte tuvimos la posesión y el control, pero no tuvimos tantos intentos claros. Ellos estuvieron más acertados ahí".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan