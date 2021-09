El Real Madrid se estrena en casa ante el Sheriff con el liderato del grupo de Champions en juego

Todo listo para que la Champions League regrese al Santiago Bernabéu. El último partido europeo en el templo del Real Madrid se celebró el pasado 26 de febrero de 2022. Entonces perdió ante el Manchester City por 1-2 en la ida de los octavos de final. Ahora, los blancos buscan el liderato de su grupo ante el desconocido Sheriff.

579 días después la Champions vuelve a casa. Y lo hace con un enfrentamiento en el que el claro favorito a llevarse los tres puntos es el Real Madrid. El conjunto merengue venció al Inter de Milán en la jornada inaugural, pero nadie olvida que el Sheriff dio la sorpresa al imponerse al Shakhtar Donetsk.

Ante su público y en su coliseo, los de Carlo Ancelotti buscarán la victoria para convertirse en los líderes en solitario del Grupo D de la máxima competición continental. Así, también se quitarán la 'espinita' del último empate cosechado frente al Villarreal en La Liga.

Menos pruebas

Ante el 'submarino amarillo', Ancelotti probó con Fede Valverde en el lateral derecho. Sobre ello fue preguntado en la rueda de prensa previa al encuentro y afirmó que si busca más recorrido para su lateral, el mejor para ejercer estas funciones es Lucas Vázquez. Podría ser el gallego el elegido o bien Nacho para dejar el protagonismo en el flanco izquierdo a Miguel Gutiérrez.

Esta es la principal incógnita de un once titular en el que no estará Kroos. El centrocampista alemán es la gran novedad de la lista de convocados del Real Madrid, pero después de superar la pubalgia y no de haberse estrenado en lo que va de curso, es lógico que el '8' blanco se quedé en el banquillo a la espera de minutos tras el descanso.

Toni Kroos y Luka Modric, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Sin Kroos, todo apunta a que la medular estará formado por Casemiro, Modric y Valverde. En cuanto al ataque, Vinicius y Benzema seguirán siendo innegociables en el tridente, pero habrá una variación respecto a los últimos partidos. Hazard tiene muchas papeletas para coger el sitio que Rodrygo ha venido ocupando en los últimos partidos.

Nota a parte merece Benzema. El internacional francés está a un gol de pasar a Raúl en la clasificación histórica de goleadores de la Champions League. Pero es que, además, acumula 35 dianas como madridista, por los 54 de Cristiano Ronaldo y 46 del 'Eterno Capitán'.

El desconocido Sheriff

En cuanto al Sheriff, el equipo moldavo es el más desconocido de los rivales del conjunto merengue en esta Champions. Pero no solo eso, sino que el trece veces campeón de Europa jamás se ha visto las caras con este equipo antes: será su rival número 108.

Pese a su perfil de cenicienta, el conjunto de Moldavia ya ganó al Shakhtar, en la primera jornada de la fase de grupos, por 2-0. Y, además, llega con la moral alta después de golear en su liga al Dinamo-Avto por 7-0, con Frank Castañeda y Dmitris Kolovos como principales protagonistas. Cada uno firmó un doblete.





Real Madrid - Sheriff

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Fede Valverde, Modric; Hazard, Benzema y Vinicius.

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo, Adema Traoré, Kolovos, Castañeda; y Yakhshibóev.

Árbitro: Lawrence Visser (Bélgica).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21:00 horas.

Sigue los temas que te interesan