Ancelotti: "¿Mejor el Madrid de Zidane o el mío? Él ganó tres Champions, yo espero ganar una más"

El Real Madrid se juega el liderato de su grupo en la Champions League este martes en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco ganó al Inter de Milán en la primera jornada de la fase de grupos. Igual que su próximo rival, el Sheriff de Moldavia. En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti comparece ante los medios de comunicación para analizar el choque de la máxima competición continental.

"Es un partido de Champions y todos los partidos de Champions tenemos que prepararlos bien. En esta competición tenemos muy buenos recuerdos. El Sheriff lo hizo muy bien en las preliminares y también ante el Shakhtar. Es un equipo muy organizado y rápido delante. Tenemos que meter máxima concentración porque necesitamos los tres puntos para meternos bien en el grupo".

"Hemos tenido problemas con lesiones como las de Mendy, Marcelo, Carvajal o Nacho se perdió también un partido. Hemos ido cambiando, también teniendo en cuenta el aspecto táctico. Si tengo a Rodrygo arriba, tampoco necesito un lateral que empuje mucho. Esto puede haber afectado la alineación de Lucas (Vázquez), que jugó como extremo ante el Inter. Si necesito un lateral para empujar, creo que en este sentido Lucas es el mejor".

Rueda de prensa de Ancelotti y Nacho previa al Real Madrid - Sheriff de la Champions League

"Difícil decirlo porque los jugadores cambian un poco. No me gusta comparar este equipo con el que tuvo Zizou. Zizou hizo las cosas como mejor las pudo hacer, ganó tres Champions seguidas. A mí me gustaría ganar una más".

"Estoy contento con lo que está haciendo. Tuvo una pequeña lesión, pero estoy contento con lo que está haciendo. Si cambio a un jugador en el minuto 70 no es porque lo esté haciendo mal, es porque necesito frescura. Contra el Villarreal lo hizo muy bien, para mí muy bien. Pero tengo que tener en cuenta también que tiene 36 años y que diez minutos menos pueden evitar lesiones futuras".

"Para mí es especial. Siempre es especial y también lo va a ser este año. Va a ser muy difícil, pero este club tiene más 'facilidad' que otros clubes para ganarla".

"Militao y Alaba lo están haciendo muy bien. En tres partidos hemos tenido la portería a cero, contra Villarreal, Betis e Inter. Estamos mejorando ahí. Es un compromiso colectivo, no solo de la defensa, en la que hemos tenido problemas con los laterales. Pero está claro que Militao y Alaba necesitan más partidos juntos, pero que han comenzado bien".

"Las críticas siempre van a estar ahí. Si me preguntas si un planteamiento es erróneo te voy a decir siempre públicamente que no, otra cosa es lo que piense para mí".

"Yo tengo que pensar que en el medio tenemos a Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Asensio, Isco, Camavinga... Todos deben ser importantes. Lo complicado no es hacer la alineación, es no tener a este tipo de jugadores. Raramente he tenido un centro del campo con tanta calidad. Tengo que volver a mi primera etapa en el Real Madrid para ver algo así".

"No tengo, por el momento, un equipo A y un equipo B. Tengo una plantilla completa y competitiva. Tengo que elegir los jugadores que empiezan el partido".

"En el día a día no sé si hablan en privado. Pero en el día a día, yo tengo la suerte de verles entrenar. Tienen humildad y compromiso".

"Mendy está bastante bien. Ahora tenemos dos partidos y después de un parón. El parón creo que puede servir para ponerle en condiciones y que esté para jugar después".

