Nacho: "Para mí es penalti claro de Albiol, se me hace raro que el VAR lo analizase en segundos"

El Real Madrid se enfrenta al segundo partido de la fase de grupos de la Champions League. Después de ganar al Inter de Milán en la jornada inaugural, el conjunto blanco se enfrenta al Sheriff, que actualmente va primero. En la previa del encuentro, junto a Ancelotti ha comparecido ante los medios de comunicación Nacho.

Sheriff, líder

"Lógicamente quiere decir algo, que es un equipo que está preparado para competir en Champions, que ganó al Shakhtar, que el año pasado a nosotros nos puso en muchas dificultades y sabemos que tenemos que poner la misma ilusión para igualarnos a ellos".

Penalti frente al Villarreal

"Para mí es un penalti claro, Albiol llega tarde al balón. Lo que se me hace raro es que el VAR no haya tardado ni unos segundos en analizar la jugada. Para nosotros será penalti, para el Villarreal igual no. En cuanto a los árbitros, creo que hay muy bien nivel en la liga española. Pero en esa jugada en cuestión, sí que hubo penalti".

Lateral en los últimos partidos

"Todo el mundo conoce que puedo jugar en muchas posiciones. Creo que donde mejor me desempeño es como central, donde se resaltan mejor mis cualidades. No me preocupa jugar de lateral, el equipo lo necesita y tengo experiencia. Pero tanto el míster como yo sabemos que como central es como mejor puedo ayudar al equipo".

Carlo Ancelotti

"El míster nos conocía bastante bien. El míster tiene mucha experiencia en el fútbol y nos conoce a muchos de su primera etapa. Creo que ha conseguido un buen equilibrio entre jóvenes y veteranos, un equipo dinámico que puede hacer muchos goles. El equipo está líder en La Liga y podemos ser líderes de nuestro grupo en la Champions mañana. Nosotros éramos una buena piña y ahora lo somos más".

Bayern, City, PSG... ¿favoritos?

"El tema de favoritos, a mí, personalmente, me da igual y al grupo también. El año pasado conseguimos competir con muchísimas bajas prácticamente hasta la final. Queremos hacer una buena Champions, porque es una competición especial para nosotros. Pero creo que nadie duda que nosotros vamos a pelear hasta el final, aunque los que has dicho se citen como favoritos".

Capitán

"Siempre me he sentido un jugador importante. Soy de la casa y sé los valores, los traslado a los más jóvenes. Ahora también soy capitán. Siempre intento ayudar a los más jóvenes, creo que el año pasado fue muy importante para mi futuro. Acabamos de empezar esta temporada y todavía nos quedan muchas cosas bonitas por vivir".

Preparación del partido

"Para nosotros no va a cambiar nada. Lógicamente es un equipo que no conocemos muchos y hace prácticamente un día que jugamos con el Villarreal, no nos ha dado tiempo a prepararlo mucho. Pero vuelve la Champions al Bernabéu, tenemos ganas de sacar el partido adelante y de dar un paso importante hacia octavos".

¿Se considera titular del Madrid?

"Solamente me he perdido un partido por unas molestias en el cuádriceps. Si miras desde el principio de la temporada, creo que lo soy, pero sí que ha habido muchas bajas en defensa, sobre todo en los laterales. Yo estoy siempre preparado para afrontar cuantos más partidos mejor y pelear por mi puesto de central. Y a seguir peleando que queda mucho".

Goles encajados

"Por supuesto que hay que mejorar defensivamente. Hemos encajado muchos goles para estar ahí arriba, pero somos líderes, aunque tenemos que seguir puliendo cosas. Acaban de empezar La Liga y la Champions League y claro que vamos a mejorar cosas puntuales en los partidos".

Exigencia

"Estamos exigidos siempre. Esté Sergio o no esté Sergio. Tanto en defensa como en ataque. Todos nos miran con lupa. Pero creo que tenemos una buena defensa, debemos pulir detalles y que el equipo sea una piña para atacar y defender. Creo que con esto el equipo va a hacer importantes cosas esta temporada".

¿Cuesta dominar más ante los 'grandes'?

"Valencia, Inter, Villarreal... son buenos equipos, bien trabajados y que saben a lo que juegan. De todas maneras, hemos ganado dos y hemos empatado otro. Pero claro que tenemos que mejorar y pulir cosas, como la creación de juego. Pero tenemos mucha fe y seguro que según vayan pasando los partidos vamos a ir mejorando".

