Kroos vuelve a una convocatoria del Real Madrid: los elegidos de Ancelotti ante el Sheriff

Toni Kroos es la buena noticia del Real Madrid. De cara al partido de la segunda fase de grupos de Champions League, el centrocampista alemán entra en la lista de convocados para el duelo frente al Sheriff moldavo. Aunque no se espera que el '8' blanco sea titular, sí que pueda tener minutos ante la afición del Santiago Bernabéu.

El Real Madrid se llevó la victoria en el estreno en la Champions 2021/2022 ante el Inter de Milán. El Sheriff también sumó sus tres primeros puntos tras vencer al Shakhtar Donetsk. Ambos se juegan ahora el liderato del Grupo D en el templo madridista y ello con la condición de líder de La Liga.

Para este duelo por el primer puesto del grupo, Ancelotti ya cuenta con Kroos. El germano todavía no ha debutado este curso por culpa de una pubalgia y se espera que tenga minutos a lo largo del encuentro. Los que no han llegado al encuentro son Mendy y Marcelo. Además de Carvajal, Ceballos y Bale.

En la convocatoria de la Champions League, Carlo Ancelotti cuenta con cinco defensas naturales: Eder Militao, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández y Miguel Gutiérrez. La gran incógnita está en quiénes ocuparán los laterales en el once titular frente al conjunto moldavo.

Precisamente, Nacho fue uno de los protagonistas de la previa. El defensa ha jugado esta campaña tanto en el puesto de central como en la posición de lateral. Él habló ante los medios de comunicación en representación de la plantilla merengue. En rueda de prensa, el canterano explicó dónde se desempeña mejor.

"Todo el mundo conoce que puedo jugar en muchas posiciones. Creo que donde mejor me desempeño es como central, donde se resaltan mejor mis cualidades. No me preocupa jugar de lateral, el equipo lo necesita y tengo experiencia. Pero tanto el míster como yo sabemos que como central es como mejor puedo ayudar al equipo", afirmó Nacho.

Por su parte, Ancelotti dio las claves ante el Sheriff: "Es un partido de Champions y todos los partidos de Champions tenemos que prepararlos bien. En esta competición tenemos muy buenos recuerdos. El Sheriff lo hizo muy bien en las preliminares y también ante el Shakhtar. Es un equipo muy organizado y rápido delante. Tenemos que meter máxima concentración porque necesitamos los tres puntos para meternos bien en el grupo".

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho y Miguel.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga y Blanco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

[Más información - Así acabó de preparar el Real Madrid el partido de Champions ante el Sheriff: de Kroos al avance de Ferland Mendy]

Sigue los temas que te interesan