Los elegidos de Ancelotti para la convocatoria del partido del Real Madrid ante el Mallorca

Jornada intersemanal en La Liga. Real Madrid y Mallorca se ven las caras este miércoles en el Santiago Bernabéu y Carlo Ancelotti ya ha dispuesto quiénes son los jugadores que entran en la lista de convocados. Marcelo o Ferland Mendy continúan al margen, mientras que entra entre los elegidos Santos, canterano merengue.

También jugadores como Kroos o Bale se quedan fuera de la convocatoria, mientras que Carvajal se cae después de haberse lesionado durante el partido frente al Valencia. El lateral de Leganés permanecerá durante las dos próximas semanas al margen, pese a que el club no ha emitido ningún comunicado oficial sobre su estado.

Los que sí están entre los elegidos son Asensio, Isco y Jovic. Sobre ellos tres habló en rueda de prensa Ancelotti en la previa del partido: "Creo que todos los jugadores saben cómo pienso. Hacer una alineación es complicado. Asensio puede que no esté contento y esto creo que es bastante normal. Me parecería anormal que un jugador no jugase y estuviese contento".

"¿Asensio no está contento? Bien. ¿Isco no está contento? Bien. ¿Jovic no está contento? Bien. Los jugadores que no juegan, no tienen que estar contentos. Asensio, Isco y Jovic entrenan bien. Estos tres van a tener minutos. Jovic jugó diez minutos ante el Valencia y fue importante. Isco, también y fue importante. Ambos cambiaron el partido. A mí no me gustan los jugadores que no juegan y están contentos", añadió el técnico italiano.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Toni Fuidias.

Defensas: E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel y Santos.

Centrocampistas: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga y Blanco.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

