El PSG confirma el fichaje de Achraf Hakimi

Achraf Hakimi ya es nuevo jugador del PSG. El Paris Saint-Germain ha anunciado de forma oficial el fichaje del exjugador del Real Madrid, que solo ha pasado una temporada en el Inter antes de dar otro paso en su carrera. El marroquí firma un nuevo contrato hasta 2026 con el conjunto parisino convirtiéndose en el segundo fichaje de este verano después de Georginio Wijnaldum. Donnarumma y Sergio Ramos serán los siguientes anuncios. Llevará el número 2 en la entidad francesa.

El acuerdo por el lateral se daba por hecho desde hace semanas. El Inter quiere subsanar las pérdidas provocadas por la pandemia y ha visto en Achraf un jugador capaz de ayudarles económicamente. El exmadridista, en tan solo un año en la Serie A, ha conseguido situarse entre los mejores laterales de la competición. A sus 22 años, completa un gran cartel de equipos tras desarrollarse en el Borussia Dortmund. el Real Madrid y esta experiencia última en Italia.

Es la segunda contratación después del centrocampista neerlandés, aunque en su caso sí que ha habido dinero de por medio. Si Wijnaldum llegaba gratis, por Achraf el PSG ha desembolsado 60 millones de euros. De momento, el conjunto parisino no está encontrando rival en el mercado. Ya le quitaron al exjugador del Liverpool a un Barça que veía como triplicaban su oferta, por lo que no podían hacer nada para evitar que 'Gini' acabase en Francia.

Las dos siguientes contrataciones serán Gianluigi Donnarumma y Sergio Ramos. El acuerdo con el portero del AC Milan que acabó contrato es total. Eso sí, según apuntan desde Francia llegará para ser el suplente de Keylor Navas. Se avecinan turbulencias. La llegada del central español, que también terminó su vinculación con el Real Madrid, será anunciada esta misma semana después de que se cerrasen los últimos flecos la semana pasada.

Mbappé

El PSG ha tirado la casa por la ventana para convencer a Kylian Mbappé para que renueve su contrato. El delantero es lo que les pedía, grandes contrataciones que les hagan aspirar de nuevo a la Champions League. Después de un año en el que no han podido ganar la Ligue-1, la estrella parisina no quiere continuar en la capital francesa. Desde el club se está haciendo todo lo posible para convencerle y no será porque no vayan a romper con la banca.

Achraf llega a París con el objetivo de asentarse en la élite del fútbol. Después de que no quisiera quedarse en Madrid con un rol secundario por detrás de Dani Carvajal, el marroquí va a llegar a un PSG en el que esa posición está un tanto vacía. Será el hombre principal para el costado derecho tras el más que posible cambio de esquema. La llegada de Sergio Ramos puede convertir la defensa parisina a una situación de tres centrales y carrileros. Esto beneficia a un Achraf que se acostumbró a jugar así en el Inter y que suele tener problemas para las acciones defensivas.

[Más información: Achraf, Mbappé y 60 'kilos': la operación del PSG que puede favorecer al Real Madrid]