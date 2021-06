Courtois explica quiénes son 'los vinagres' del vestuario del Real Madrid

Las bromas son habituales en el vestuario de cualquier equipo de fútbol. Son muchos los secretos los que se guardan de las situaciones que se viven de puertas para dentro. El Real Madrid suele ser un búnker, pero la Eurocopa es un buen momento para conocer un poco más a los jugadores. Esto es lo que han hecho con Thibaut Courtois en la televisión francesa. En el programa 'Telefoot', el portero de Bélgica ha desvelado algunos detalles.

El guardameta se ha sometido a un test en el que ha explicado varias cuestiones del vestuario merengue. "¿Los jugadores más técnicos? Para mí, es Marcelo. Es realmente muy fuerte técnicamente. Pero también Toni, Luka Modrić o Eden Hazard", explicó el belga. Viendo los comentarios del vídeo que ha subido el canal a YouTube, ha sorprendido mucho esta elección. También cabe señalar cómo elige a su compañero de selección.

Pero el cuestionario fue tomando otro color. "¿El mejor vestido del Real Madrid? Creo que Asensio viste bien, Ramos tiene su estilo. Creo que para la gente del mundo de la moda tiene un buen estilo. Puede que no siempre sea lo que yo me pondría, pero a menudo viene bien vestido de todos modos. Mariano y Carvajal también", concretó el portero del Real Madrid. Lo del excapitán merengue no es una novedad, lo del delantero hispanodominicano quizá sí.

No podía pasar desapercibida la pregunta sobre quiénes son los que más pican en la plantilla blanca: "¿Bromas y piques en el vestuario? A Marcelo le gusta hacer bromas, a Ramos también. Creo que al final somos un vestuario donde pasan pequeños piques, cuando hacemos los rondos y todo eso, así que es genial". Los dos señalados no son sospechosos con lo que suelen hacer con sus compañeros. Son muchos los vídeos que se han compartido con situaciones así.

'Los vinagres'

Más ha llamado aún la atención cuando ha sacado un tema delicado: "¿Los jugadores que más se enfadan? En los entrenamientos son 3: Modric, Nacho y Carvajal. Cuando jugamos partidos menores siempre sacamos la foto de los ganadores y los llamamos 'los vinagres' porque están un poco enfadados. Realmente no les gusta perder". Courtois ha señalado directamente a quiénes son los más picados de toda la plantilla merengue.

El guardameta también ha desvelado quién es el que pone la música y cuáles son los gustos en el vestuario: "Ahora mismo no podemos estar juntos en el vestuario, así que es un poco difícil. Pero si no siempre es Marcelo o Ramos quien pone la música. Cuando es Ramos es más música española, reguetón, etc. Y a Marcelo a veces le gusta poner clásicos, RnB, hip hop, así que es un poco diferente. Es bueno que tengamos una mezcla de ambos".

Los móviles

Otra cuestión que ha tratado es la del uso del móvil en el vestuario. "Yo soy uno, debo admitir. Modric también usa mucho su teléfono en el vestuario. Los jóvenes de hoy estamos mucho en nuestros teléfonos. Si vas al vestuario después del partido o después del entrenamiento y miras: hay 20 jugadores así... No creo que sea bueno pero son un poco los tiempos actuales", reconoció Courtois.

