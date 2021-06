Sergio Ramos deja el '4' libre en el Real Madrid: Alaba, el favorito en la lista de posibles herederos

Ya es oficial, ya es un hecho. Los peores pensamientos de los madridistas se han hecho realidad y Sergio Ramos y el Real Madrid no han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del camero. Por lo tanto, lo que antes solo era una especulación, ahora ya es un acto confirmado, ya que el camero abandona la entidad blanca.

Han sido 16 años de muchos éxitos y también de algunos episodios un tanto polémicos y rocambolescos, como el vivido durante su última renovación, la cual no se ha resuelto de forma satisfactoria, sino que ha terminado desembocando en una despedida y en un acto de adiós.

Sergio ha levantado 22 títulos con el equipo blanco, ha defendido el escudo del Real Madrid en 671 partidos oficiales y además ha sumado un total de 101 tantos para los intereses madridistas. Sin embargo, todo eso ya es historia, datos y registros que formarán parte de su leyenda, pero que no se alimentarán nunca más, ya que su carrera en el conjunto madridista ya ha escrito su último capítulo.

Sergio Ramos, en un partido del Real Madrid en la temporada 2020/2021 LaLiga

Ramos no ha podido contener las lágrimas en un día que ha sido especialmente duro para él, pero también para el presidente Florentino Pérez, que ha despedido al primer fichaje nacional que hizo para el Real Madrid durante su primera etapa como máximo mandatario del club.

Como decía Lucas Vázquez en sus redes sociales, todos pierden con esta decisión que abre una nueva era en el Real Madrid con la despedida de uno de los jugadores más emblemáticos que se han puesto la camiseta blanca en todos los tiempos. No obstante, es tiempo ya de mirar al futuro.

No precisamente al de Sergio, que no ha querido revelar nada sobre sus posibles movimientos, sino al del Real Madrid, que ya dio un primer paso cerrando la llegada de David Alaba y que ahora trabaja en la renovación de Raphael Varane, otro tema que está algo enquistado, pero que todavía no tiene una resolución definitiva.

Un '4' sin dueño

Por ello, muchos se preguntan ahora qué pasará con el dorsal '4', el que Sergio Ramos ha dejado vacante tras su marcha y el que ha llevado desde su primer día en el Real Madrid. Se trata de un número emblmático y que encarna los valores de jugadores como el propio Ramos o como Fernando Hierro, dos de los últimos grandes líderes de la zaga madridista. De esta forma, se abre el casting de posibles candidatos.

El que más opciones tiene de heredarlo es David Alaba, el nuevo fichaje del Real Madrid que todavía no ha sido presentado y que, por lo tanto, no se ha revelado aún cuál será su dorsal. Representa a la nueva defensa creciente del club, el nuevo ciclo, y por lo tanto, ante su mediaticidad y al poder de ser la nueva incorporación, tiene todas las papeletas de ser él quien lo porte.

Camiseta de David Alaba con el '4' EL BERNABÉU

Además, el resto de candidatos no presentan números realmente llamativos y que supongan una cierta necesidad cambiar. Surgen nombres como Nacho Fernández, quien podría heredar esa raza de jugador que siente el club y con experiencia, pero no parece muy probable un cambio del '6' al '4' a pesar de la amistad que les une. Un caso muy parecido al de Carlos Henrique Casemiro, quien actualmente lleva el '14' y podría optar por llevar un número más habitual para jugador de su posición, la del pivote defensivo.

Por último, el otro nombre que cuenta con más opciones junto a Alaba, el nuevo fichaje, es su amigo Lucas Vázquez quien actualmente lleva el '17' desde la retirada de su otro gran amigo Álvaro Arbeloa. El de Curtis podría seguir con la ronda de homenajes tras su renovación y en su nueva posición de lateral derecho podría opositar también a ese '4' que ahora mismo está huérfano y que en breve tendrá nuevo dueño.

