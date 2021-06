En Portugal colocan al Real Madrid en la carrera por Nuno Mendes

No es que el Real Madrid tenga problemas en el lateral izquierdo, pero no se puede renunciar de primeras a optar al fichaje de una de las principales estrellas que han aparecido en el último año en esta posición. Ese es Nuno Mendes. El Sporting de Portugal ha ganado la última Primeira Liga y no lo ha hecho por casualidad. Lo que ha conseguido este año Rúben Amorim ha llegado también porque ha apostado por jugadores jóvenes como este defensa.

Su gran temporada ha sido recompensada con el premio de jugar esta Eurocopa. Fernando Santos le ha llamado, aunque parte como suplente a priori ante la presencia de Raphael Guerreiro. Aún así, el jugador de 18 años gozará de la primera convocatoria en un gran torneo con la selección nacional. El lateral izquierdo ha atraído los focos de los principales clubes de Europa y en Portugal ya se habla del club blanco como uno de los candidatos.

O Jogo ha publicado esta misma semana que el futbolista del Sporting de Portugal va a ser vigilado por tres grandes equipos del mundo durante esta Eurocopa. Manchester City, Manchester United y Real Madrid ya lo han hecho durante toda la temporada. Todos ellos ya conocen de lo que es capaz este jugador, aunque el escaparate del torneo continental sería definitivo para que alguno de ellos se decidieran a hacer una apuesta clara por Mendes.

Nuno Mendes, durante un partido con Portugal AFP7 / Europa Press

La información también señala que ya le habrían puesto precio desde el club portugués. El Sporting pide en torno a 65 millones para el equipo que quiera venir a por una de sus grandes joyas. La entidad que juega en Lisboa ha sacado a varios jugadores interesantes como Pedro Gonçalves 'Pote' o Pedro Porro que están atrayendo mucho los focos de las principales ligas. Pero las cantidades que piden por el lateral parecen desorbitadas en esta situación.

El lío

El Real Madrid tiene que afrontar una situación difícil en el flanco izquierdo de su defensa. Marcelo tiene contrato hasta 2022 y desde hace varias temporadas que ha dejado de ser clave. Este último año se ha confirmado que su rol ya no es el de titular, que ahora pertenece a Ferland Mendy. El Real Madrid, como ya adelantó EL BERNABÉU, ha dejado en manos de Marcelo la decisión sobre su futuro: salir este verano o acabar su vinculación. Pero el brasileño ha decidido que quiere continuar.

Esto provoca que se bloquee el ascenso de Miguel Gutiérrez. Si Marcelo se iba, el canterano iba a ser el lateral suplente en el primer equipo. Si el brasileño se queda habrá tres jugadores para un puesto y lo normal es que el canterano se quede con ficha del Castilla y siga subiendo con los 'mayores' a entrenar y a jugar en algún partido. Es por lo que no se plantean ningún fichaje en esta zona del campo como el que sería el de Nuno Mendes. En cualquier caso, no le quitarán ojo por si el portugués termina rompiendo en gran jugador.

