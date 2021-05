Kovacic: "Cuando dejé el Madrid me prometí que daría lo mejor de mí para volver a una final"

El Chelsea se enfrenta al Manchester City en la final de la Champions League después de eliminar en semifinales al Real Madrid. Precisamente, con el conjunto blanco ganó tres veces la 'Orejona' un Mateo Kovacic que ha hablado sobre el partido del próximo sábado en Oporto, ante el que se muestra muy ilusionado: "Cuando dejé el Madrid me prometí que daría lo mejor de mí para volver a llegar a una y aquí estoy".

Temporada en la Premier League

"Ha sido muy dura, ha tenido muchos altibajos, pero, al final, conseguimos estar entre los cuatro primeros. Ayer no jugamos nuestro mejor partido, es cierto, pero conseguimos el objetivo de clasificarnos para la Champions League".

¿Cómo se encuentra a nivel físico?

"Nunca es fácil volver tras un mes parado. Me sentí bien en el entrenamiento tras el partido ante el Leicester, pero ayer perdí un poco de mordiente. Tenemos que descansar hoy y mañana y prepararnos para el gran partido que tenemos por delante. Es el más importante del fútbol europeo, eso sin duda".

Impacto de Tuchel

"Desde el primer momento tuvimos una gran conexión con él, parecía como si llevase dos años con nosotros".

Final ante el Manchester City

"Para nosotros no existe el miedo porque nos encanta jugar al fútbol, se trata de un partido grande y lo vamos a disfrutar. Vamos a jugar contra un rival muy duro, pero será como cualquier otro partido de Premier o de Champions".

Dos victorias ante el City

"Eso no cambia nada. Es un partido diferente, todos lo son. Tenemos que olvidarnos de todo lo demás, de lo bueno y de lo malo".

Kovacic, en el Camp Nou

Recuerdos tras la victoria frente al Real Madrid

"Tuve mi papel en el Madrid, pero no fue tan importante como el que estoy teniendo aquí. Es diferente. Me gusta el hecho de llegar a una final de Champions con el Chelsea porque lo cierto es que vine aquí para ganar títulos, es un club que se caracteriza por ello".

¿Son los tapados en la final?

"Es un partido y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, nada más. Ellos han ganado la Premier haciendo una temporada sensacional. Es posible que lleguemos de tapados, pero es una final".

Imponerse en la medular

"No va a ser fácil porque se mueven muy bien, tienen jugadores muy técnicos y además son rápidos. Van a intentar tener la pelota, pero nosotros también, así tienen que sufrir y defender más. Ese es nuestro plan. Tenemos que confiar en nosotros mismos".

Titularidad

"He tenido mi rol en el equipo y he ayudado, y, lo cierto es que me encantaría poder jugar en la final. Cuando dejé el Madrid me prometí que daría lo mejor de mí para volver a llegar a una y aquí estoy".

Opción de ganar la 'Orejona'

"Ganar una Champions es impresionante, en Madrid lo hice tres veces, pero lo cierto es que nunca jugué una final. Aun así, estuve allí y el que gana es el equipo. Ganamos y perdemos juntos. Hay algunos jugadores que se pueden sentir decepcionados, es normal, pero necesitamos que todos jueguen su papel".

