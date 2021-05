La madriditis de Gabriel Rufián: "El Tribunal Supremo abre diligencias contra Luis Enrique..."

Luis Enrique hizo oficial su lista de convocados para la Eurocopa, en la que hubo sorpresas. Todas las miradas estaban puestas en si estaría entre los elegidos Sergio Ramos, después de vivir su temporada más complicada. Finalmente, el capitán no ha formado parte de la convocatoria. Pero ni él ni ninguno de los otros jugadores españoles del Real Madrid.

Aprovechando la ausencia de madridistas en la lista de la Selección para la Eurocopa que comienza el próximo 12 de junio, Gabriel Rufián ha hecho gala de su 'madriditis' para publicar un mensaje en su cuenta personal de Twitter. Esta no es la primera vez que el diputado deja a un lado la política para incendiar las redes sociales hablando de deporte.

"El Tribunal Supremo abre diligencias contra Luis Enrique tras no convocar a ningún jugador del Real Madrid para la Eurocopa", ha escrito Rufián en su perfil. Un tuit que se ha hecho viral en poco tiempo, con cientos de reacciones a favor o en contra de las palabras del político de Esquerra Republicana.

ÚLTIMA HORA | El Tribunal Supremo abre diligencias contra Luis Enrique tras no convocar a ningún jugador del Real Madrid para la Eurocopa. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 24, 2021

Lo cierto es que es muy llamativo que no haya ningún jugador del Real Madrid en la selección española. De hecho, esta es la primera vez en la historia que el combinado nacional acude a un gran torneo sin ningún futbolista merengue en la convocatoria. Sin Ramos, sin Carvajal o sin Asensio. Aunque, sin contar al camero, una de las ausencias más llamativas es la de un Nacho que ha firmado una temporada sobresaliente en la defensa blanca.

Luis Enrique - Ramos

El seleccionador habló en rueda de prensa sobre la ausencia de Sergio Ramos: "No quiero que relacionéis la llamada de otros jugadores con la baja de Ramos. Existía una posibilidad de que se recuperase a tiempo, pero no lo vi oportuno". Además de ser preguntado porque no haya madridistas.

"Es posible simplemente porque dos de los jugadores, que si hubieran rendido más esta temporada como Dani Carvajal o Sergio Ramos, no han podido estar. No hago la lista en función de esto, entiendo que cada uno en su club quieren que vayan los suyos", dijo el técnico asturiano.

Sergio Ramos y Luis Enrique, en un partido de la selección española EFE

Por su parte, Ramos publicó un mensaje en sus redes después de conocerse la convocatoria: "Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere".

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre #VivaEspaña y #HalaMadrid!", sentenció el madridista.

