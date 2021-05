"Mbappé y su familia tendrían un principio de acuerdo con el Real Madrid"

Toda Francia está pendiente del futuro de Kylian Mbappé. El delantero francés podría acabar este verano saliendo del PSG y fichando por el Real Madrid, lo cual cada vez suena con más fuerza. Es lo que ocurrió este jueves en la televisión francesa, en Canal+. Habló Bruno Satin, uno de los agentes más reconocidos del fútbol galo.

Satin dijo que le había llegado información sobre la situación actual de Mbappé. Reveló que le han dicho que el jugador ya tiene un acuerdo con el Real Madrid y que las conversaciones entre las dos partes vienen de largo. ¿Ve cerca el fichaje de Mbappé por los blancos para este verano?

"Todo esto está sucediendo durante mucho tiempo, y mi sensación es que él está dispuesto a hacerlo. También tengo un poco de información de este lado, el hecho de que Kylian y su familia tendrían un trato con el Real Madrid", explicó Satin sobre la revelación que le ha llegado sobre Mbappé.

La postura del PSG

Eso sí, no se atreve a decir que vaya a fichar por el Madrid ya que la parte más importante es la negociación con el PSG: "El acuerdo en principio se refiere a las condiciones del jugador. Pero lo importante es el acuerdo entre los clubes", añadió.

Y es que no cree que la postura de Mbappé de no renovar vaya a abrirle las puertas de salida durante el mercado de fichajes: "Los qataríes y el Paris Saint Germain no han decidido privarse de Kylian Mbappé, muy bien podría irse al final de su contrato y marcharse a cero el próximo verano", resaltó.

Y avisó: "La historia nos ha enseñado que cuando la dirección de PSG y Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos. Mbappé habla con el Real Madrid, pero no es una primicia, lleva pasando años", concluyó.

