Le Graët: "Estoy encantado con la vuelta de Benzema a la selección de Francia"

La noticia del día la ha protagonizado Karim Benzema. A primera hora, L'Équipe adelantaba que el nombre del delantero del Real Madrid estaría incluido en la lista de convocados de la selección de Francia para la Eurocopa. Más tarde Le Parisien lo aseguró y fue pasadas las 20:00 horas cuando Didier Deschamps lo confirmó.

"No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece", afirmó Deschamps en TF1.

Después el propio Benzema celebró su convocatoria con un mensaje en sus redes sociales: "Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día".

Las reacciones en las redes sociales se han multiplicado y una de las más virales ha sido la de Kylian Mbappé. El delantero del PSG está muy ilusionado por poder compartir equipo y tiempo de juego sobre el césped junto a Karim Benzema. Y de este también ha hablado Noël Le Graët.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol ha señalado que él ya sabía hace un mes que Benzema volvía, puesto que así se lo había dicho Deschamps en una conversación de tú a tú: "Le di mi consentimiento de inmediato". "Puede aportar mucho en esta Eurocopa", ha continuado Le Graët.

El dirigente ha manifestado que es muy satisfactorio que al fin Deschamps y Benzema se hayan reconciliado: "Siempre he deseado que acabara así. Es una verdadera alegría". "Benzema ha estado muy fuerte y desde el punto de vista deportivo es incuestionable", ha asegurado.

"Estoy seguro de que Karim se alegrará de volver a estar con sus compañeros y tendrá ganas de ayudar al equipo de Francia a conseguir sus objetivos, como siempre ha hecho cuando ha sido convocado", ha agregado un Noël Le Graët que ha señalado que pese a que para algunos puede ser "una sorpresa" la presencia de Benzema, él está "encantado": "Creo que es una decisión excelente, dado su talento y su notable rendimiento en los últimos meses".

