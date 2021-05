Nueva lesión para Ferland Mendy: se pierde el final de Liga

Los servicios médicos del Real Madrid han detectado una nueva lesión en la plantilla. Los merengues no van a poder contar con Ferland Mendy en este final de temporada por culpa de una periostitis tibial. El lateral francés se había quedado fuera de la convocatoria ante el Sevilla y, a pesar de que este lunes hizo algo de trabajo sobre el césped, este martes se ha confirmado su problema al resentirse. Es la lesión número 62 de la temporada para los merengues.

La inflamación del periostio afecta al tercio anterior de la cara anterointerna de la tibia. En la mitad de los casos que se producen, la lesión afecta a ambas piernas de manera simultánea, algo que de momento se desconoce en el caso de Mendy. Esta lesión suele producirse porque los profesionales cargan gran parte de su peso e impulso sobre las rodillas y la parte inferior de la pierna, generando un mayor esfuerzo y reiteración en esta parte locomotora del cuerpo.

Tan grave es esta lesión que no está asegurada su presencia en la Eurocopa que arranca dentro de un mes. Ese será más o menos el tiempo de recuperación que necesitará. Didier Deschamps no ha contado siempre con el lateral, pero estaba entre los candidatos a poder ocupar el lateral izquierdo de la selección gala. Lo que es seguro es que no podrá estar en los últimos tres partidos de la temporada para los merengues.

Cabe destacar que Marcelo también tenía molestias por una sobrecarga que ha sufrido tras el encuentro ante el Sevilla y su recuperación le debería de permitir llegar a Granada. La realidad es que Zidane va a tener que afrontar, como mínimo, un partido de este final trepidante de Liga con la defensa titular en la enfermería. Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane y Mendy no estarán ante el equipo nazarí y, para más inri, Álvaro Odriozola es seria duda.

Momento Miguel

Es una semana complicada también para que los mirlos de Valdebebas den un paso adelante ante esta nueva plaga de lesiones en la defensa merengue, pero parece que Miguel Gutierrez tendrá este jueves una nueva convocatoria con la primera plantilla. El lateral izquierdo del Castilla fue uno de los recursos que utilizó el mismo Zidane ante el Sevilla, tiene la confianza del cuerpo técnico desde hace dos temporadas y ha jugado ya este año hasta tres encuentros.

Es una semana complicada porque el Castilla juega este domingo el primer partido del playoff de ascenso a Segunda División ante la UD Ibiza y la presencia de Miguel sería trascendental. Lo mismo sucede con Víctor Chust o cualquier otro central que pueda ser llamado a filas para completar la convocatoria del fin de semana, donde el Real Madrid jugará frente al Athletic Club de Bilbao en la que será una nueva final para seguir luchando por La Liga. Muchos problemas para que Zidane configure una convocatoria.

